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Επιχειρησιακές βολές πυροβολικού επί θαλασσίων στόχων πραγματοποίησε η Εθνική Φρουρά στις 9-12 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αποτέλεσε το επιστέγασμα του Β’ Κύκλου εκπαιδεύσεως των πυροβολητών θητείας της 2026 ΕΣΣΟ. Κατά τη διάρκεια των βολών, εκτελέστηκαν όλες οι διαδικασίες τακτικής και τεχνικής διεύθυνσης πυρών πυροβολικού, συντονισμού πυρών υποστηρίξεως και στοχοποίησης, καθώς και συνεργασίας με άλλα όπλα και κλάδους με σκοπό την επαύξηση της διακλαδικότητας, της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκομένων Μονάδων και Τμημάτων της Εθνικής Φρουράς.

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Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, σε επίσκεψη του στο Πεδίο Βολής διαπίστωσε την άρτια οργάνωση και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού το οποίο εφάρμοσε στην πράξη την αρχή «εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω».

Φωτογραφίες: Εθνική Φρουρά