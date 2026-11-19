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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα λάβει τελικές αποφάσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι, στον απόηχο της συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο ειδικός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ είπε την Πέμπτη πως ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, προσθέτοντας πως μια τέτοια συμφωνία θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο ασφαλείας.

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Ο Κούσνερ είπε σε δημοσιογράφους πως οι συνομιλίες στο Βερολίνο με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι είχαν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο όσον αφορά στο πώς θα ήταν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας», καθώς και ένα μεταπολεμικό σχέδιο ευημερίας.