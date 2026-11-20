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Η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα με τρία αντικείμενα που ήταν πιθανότατα δύο πύραυλοι και ένα drone, ανέφερε την Παρασκευή ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, κάνοντας λόγο για πρόκληση από τη μόσχα.

«Υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου και εισβολή αντικειμένων από αντικείμενα από τη Ρωσική Ομοσπονδία» είπε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ Καμίζ.

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«Ήταν ένας πύραυλος Kh-101…στη δεύτερη περίπτωση μπορεί κάποιος να μιλήσει και πάλι για πύραυλο, στην τρίτη ήταν μάλλον ένα αεριωθούμενο drone» πρόσθεσε.

Two unidentified objects may have entered Polish airspace and crashed, according to the Polish military, following a massive Russian attack on Ukraine. Poland scrambled jets and temporarily closed Rzeszów Airport. Unverified footage appears to show an object crashing near Chmielek. Meanwhile, Russian strikes hit targets across Ukraine, causing casualties and disrupting essential services. November 20, 2026

Τα περιστατικά αναφέρθηκαν καθώς η Πολωνία πραγματοποιούσε στρατιωτικές ασκήσεις την Παρασκευή, περιλαμβάνοντας τη «Συμμαχία των Προθύμων», όπου συμμετέχουν σύμμαχοι της Ουκρανίας.

«Οι ασκήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την παρουσία υπουργών Άμυνας από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Βαλτικής…υποδεικνύουν ότι η σύγκλιση αυτών των γεγονότων δεν είναι ατύχημα» σημείωσε ο Πολωνός υπουργός, τονίζοντας πως η Πολωνία θα ζητήσει επιπλέον υποστήριξη από το ΝΑΤΟ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είπε πως ο γγ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, θα επισκεπτόταν τη Βαρσοβία το Σάββατο. Ο Ρούτε ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πως το συμβάν ήταν ξεκάθαρα επικίνδυνο και ότι το ΝΑΤΟ συμπαραστέκεται στην Πολωνία.

Ο Τουσκ είπε πως δεν υπήρχε αμφιβολία πως τα αντικείμενα που έπεσαν στην Πολωνία ήταν ρωσικά, προσθέτοντας πως «φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε μια σκόπιμη πρόκληση».

Με πληροφορίες από Reuters