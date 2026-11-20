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Οι πολωνικές αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνας και διερεύνησαν την πτώση αντικειμένων σε αγροτικές περιοχές κοντά στα σύνορα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη και στρατιωτικούς αξιωματούχους για την αξιολόγηση της κατάστασης και της πιθανής παραβίασης του εναέριου χώρου.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τις διαρκείς προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

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Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ένα άγνωστο «ιπτάμενο αντικείμενο» φέρεται να εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέα μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το πολωνικό τηλεοπτικό δίκτυο RMF24, το περιστατικό κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής σε δύο περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα της 20ής Νοεμβρίου εκτεταμένη επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον πολλών ουκρανικών περιοχών. Από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους άμαχοι, ενώ προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τη θέρμανση, μεταξύ άλλων και στο Κίεβο.

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Ενεργοποιήθηκε η πολωνική αεράμυνα – Συναγερμός σε δύο περιφέρειες

Περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, το Επιχειρησιακό Κέντρο Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ως απάντηση στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα, προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές εκδόθηκαν στις περιφέρειες Λούμπλιν και Υποκαρπαθία, οι οποίες συνορεύουν ανατολικά με τις ουκρανικές περιφέρειες Βολίν και Λβιβ.

Όπως μετέδωσε το πολωνικό δίκτυο RMF24, επικαλούμενο τον αντισυνταγματάρχη Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, εκπρόσωπο του Επιχειρησιακού Κέντρου Διοίκησης των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι αρχές διερευνούσαν δύο διαφορετικά περιστατικά που αφορούσαν άγνωστα αντικείμενα.

Το πρώτο αντικείμενο έπεσε κοντά στην πόλη Ρούντνικ ναντ Σανέμ, στην περιφέρεια Υποκαρπαθία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Το δεύτερο περιστατικό αναφέρθηκε κοντά στην πόλη Χμιέλεκ, στην περιφέρεια Λούμπλιν.

«Αεροσκάφη μας, καθώς και συμμαχικά, επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο μας. Τα συστήματά μας παρέμειναν σε κατάσταση συναγερμού καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αυτή τη στιγμή διερευνούμε μια πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου μας», δήλωσε ο Γκορισέφσκι.

BREAKING: A Russian Kh-101 cruise missile has struck near the town of Chmielek in eastern Poland. It’s around 45 km from the border with Ukraine. https://t.co/xsW926k2qn Advertisement November 20, 2026

Νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό έδωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ο Ντάριους Τζιάλο, από το Τμήμα Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων της περιφέρειας Λούμπλιν. Όπως ανέφερε, αστυνομικοί και πυροσβέστες εντόπισαν ένα άγνωστο «ιπτάμενο αντικείμενο» στην περιοχή Νόβι Λιποβιέτς, στον δήμο Κσιένζπολ, της κομητείας Μπιλγκοράι.

Το αντικείμενο κατέπεσε σε αγροτική έκταση κοντά σε δασική περιοχή και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρχε κίνδυνος για τους κατοίκους των γειτονικών αγροκτημάτων ούτε για το δάσος. «Το αντικείμενο έπεσε σε χωράφια κοντά σε δάσος και πήρε φωτιά. Δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους των κοντινών αγροκτημάτων ή για τη δασική περιοχή», δήλωσε ο Τζιάλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πολωνικής ιστοσελίδας Onet, το αντικείμενο εντοπίστηκε σε χωράφι, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων από κατοικημένα κτίρια, κοντά στο Νόβι Λιποβιέτς, στην κομητεία Μπιλγκοράι. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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Πηγή από την κεντρική διοίκηση της Πολωνίας δήλωσε στην Onet ότι το αντικείμενο ήταν πιθανότατα drone, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την ύπαρξη άλλων άγνωστων αντικειμένων.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τουσκ

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε στις 20 Νοεμβρίου μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργοί της κυβέρνησης, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και να αξιολογηθούν τα δεδομένα.

Η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής συγκαταλέγονται στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις εισόδους drones στον εναέριο χώρο τους, στο πλαίσιο του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

🚨 BREAKING: a crater was left in a field following an explosion in Poland The incident occurred near the village of Nowy Lipowiec in the Lublin region, close to the Ukrainian border. An unidentified aerial object crashed near the edge of a forest and caught fire. Debris and a crater were found at the scene. The Lublin Prosecutor’s Office officially confirmed the crash. According to preliminary reports, the object may have been a missile, although the military has not yet identified it. The Polish army is investigating possible airspace violations detected at around 6:30 a.m., during a massive Russian missile and drone attack on Ukraine. Advertisement November 20, 2026

Τόσο η Πολωνία όσο και η Λιθουανία συνορεύουν με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ο οποίος διαθέτει ισχυρή στρατιωτική οχύρωση, αλλά και με τη Λευκορωσία, βασικό σύμμαχο της Μόσχας.

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Κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά εισόδου στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, τόσο ουκρανικών drones που εκτράπηκαν από την πορεία τους εξαιτίας των ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού παρεμβολής (jamming), όσο και ρωσικών drones και πυραύλων που εκτοξεύθηκαν εναντίον στόχων στην Ουκρανία.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τις κυβερνήσεις της περιοχής στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και στην αυξημένη επιτήρηση του εναέριου χώρου τους.

Με πληροφορίες από Kyiv Independent

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