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Ο δράστης είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του και δεν κατάφερε να επιβιώσει παρά τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι πολωνικές αρχές διερευνούν επίσης τη δολοφονία τριών μελών της οικογένειας του 24χρονου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε αυτά τα εγκλήματα.

Η συνολική υπόθεση αντιμετωπίζεται από την Εισαγγελία ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη και η προέλευση των όπλων που κατείχε.

Ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε εννέα νεκρούς και δεκαπέντε τραυματίες, ενώ ο αστυνομικός που εξουδετέρωσε τον δράστη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

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Πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11) στο νοσοκομείο ο 24χρονος Michal Oksinski, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Την είδηση ανακοίνωσε επίσημα η αστυνομία της περιφέρειας Małopolska, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

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Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu. — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

«Ενημερώνουμε ότι ο δράστης των τραγικών γεγονότων πέθανε σήμερα τα ξημερώματα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία.

Ο 24χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, είχε υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του και στις τρεις αυτές δολοφονίες, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα.

Στο οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αστυνομικός πλησιάζει τον δράστη, ο οποίος βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, ενώ δίπλα του διακρίνεται ένα όπλο. Ακούγονται πυροβολισμοί και ο ένστολος, παρά τον τραυματισμό του, συνεχίζει την επιχείρηση, καταφέρνοντας να τον εξουδετερώσει.

Η παρέμβασή του θεωρείται καθοριστική, καθώς συνέβαλε στην αποτροπή περαιτέρω απωλειών. Ο αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πλέον ξυπνήσει από το τεχνητό κώμα, ωστόσο η κατάστασή του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

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Dramatyczne chwile podczas zatrzymania sprawcy strzelaniny w Krakowie. Policjanci, narażając własne życie i zdrowie, podjęli walkę z uzbrojonym napastnikiem. Heroiczna postawa funkcjonariuszy, którzy mimo ogromnego zagrożenia nie wycofali się. pic.twitter.com/NaiZhvB4Di — Remiza.pl (@remizacompl) November 7, 2026

Η δολοφονία των τριών μελών της οικογένειάς του

Παράλληλα με την επίθεση στην Κρακοβία, οι πολωνικές Αρχές διερευνούν τη δολοφονία τριών μελών της οικογένειας του 24χρονου, οι σοροί των οποίων εντοπίστηκαν στο οικογενειακό διαμέρισμα στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι.

Πρόκειται για τον 53χρονο πατέρα του, την 52χρονη μητέρα του και την 21χρονη αδελφή του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα θύματα έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς.

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Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο νεαρός ευθύνεται και για τους τρεις θανάτους, καθώς και τη χρονική και πραγματική σύνδεσή τους με την επίθεση στην Κρακοβία.

REUTERS REUTERS REUTERS

Έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια και το ιδεολογικό προφίλ του δράστη

Η Εισαγγελία της Πολωνίας έχει ξεκινήσει έρευνα για την αιματηρή επίθεση, η οποία εξετάζεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ, είχε επίσης χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση, ενώ έχει κηρυχθεί διήμερο εθνικό πένθος.

Σύμφωνα με το πολωνικό δημόσιο ραδιόφωνο, οι Αρχές εξετάζουν δύο σκέλη της υπόθεσης: τη δολοφονία των έξι ανθρώπων στην Κρακοβία και την απόπειρα δολοφονίας πολλών ακόμη, καθώς και τη δολοφονία των τριών μελών της οικογένειας του 24χρονου.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης το ιδεολογικό υπόβαθρο του νεαρού, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας έχει αναφερθεί σε πιθανές επιρροές από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές αντιλήψεις.

Ο 24χρονος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης την προέλευση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Συνολικά, σύμφωνα με το Associated Press, εντοπίστηκαν 11 όπλα στον τόπο της επίθεσης, στο αυτοκίνητο του νεαρού και στην οικογενειακή κατοικία.

Ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, έξι από την επίθεση στην κεντρική πλατεία και τρία μέλη της οικογένειας του 24χρονου, ενώ 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

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