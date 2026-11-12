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Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τη σημερινή κυβέρνηση ότι υπηρετεί ξένα συμφέροντα και διαθέτει αδίστακτη συμπεριφορά απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε τις δηλώσεις αυτές τονίζοντας την ευθύνη των πολιτικών για την αποφυγή βίαιων γεγονότων στη χώρα.

Η πολιτική ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ των κομμάτων.

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Οι τόνοι της πολιτικής σύγκρουσης στην Πολωνία ανάμεσα στη φιλελεύθερη κυβέρνηση και τη δεξιά εθνικιστική αντιπολίτευση έγιναν ακόμη πιο οξείς χθες Τετάρτη, μετά την προχθεσινή προειδοποίηση του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, του 77χρονου συνιδρυτή του Κόμματος του Νόμου και της Δικαιοσύνης (PiS), ότι «θα χυθεί αίμα» αν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ δεν αποδεχθεί ενδεχόμενη ήττα της στις βουλευτικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Η επίμαχη δήλωση έγινε προχθές Τρίτη, σε εκδήλωση παραμονή της ημέρας της ανεξαρτησίας της Πολωνίας (11η Νοεμβρίου), με τον κ. Κατσίνσκι να εκφράζει την προσδοκία πως στις προσεχείς εκλογές, που κανονικά θα διεξαχθούν σε έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2027 το PiS θα επιστρέψει στην εξουσία. Συμπλήρωσε ωστόσο πως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να «χυθεί αίμα» αν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τουσκ δεν δεχτεί το αποτέλεσμα.

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Ερωτηθείς χθες από το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 τι εννοούσε, ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι πλειοδότησε, κατηγορώντας τη σημερινή κυβέρνηση ότι δεν έχει αναστολές διότι υπηρετεί «ξένα συμφέροντα».

«Η άλλη πλευρά είναι αληθινά ικανή για τα πάντα», υποστήριξε ο ηγέτης της πολωνικής δεξιάς. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τουσκ είναι «τόσο αδίστακτη και βάρβαρη» που θα μπορούσε να «χύσει πολωνικό αίμα», επέμεινε.

Τι απάντησε ο Τουσκ

Ο Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε τα σχόλια αυτά χθες, σε επίσημη ομιλία του για την ημέρα της ανεξαρτησίας, στην πόλη Στέτσιν. «Έχουμε την ευθύνη να εγγυηθούμε ότι δεν θα χυθεί ποτέ πολωνικό αίμα» για πολιτικούς λόγους, αντέτεινε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Βλοτζιμίρς Σάσαστα επέκρινε με τη σειρά του τον κ. Κατσίνσκι. «Ειδικά έπειτα από αυτό που έγινε στην Κρακοβία, οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν υπευθυνότητα, να δαγκώνουν τη γλώσσα τους και να σκέφτονται πριν μιλήσουν», υπέδειξε.

Το Σάββατο, νεαρός άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου σε αγορά στην Κρακοβία, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. Οι αρχές ανακοίνωσαν κατόπιν ότι βρήκαν νεκρούς στο σπίτι τους τους γονείς και αδελφή του δράστη. Ο νεαρός υπέκυψε σε τραύματα που υπέστη κατά την επίθεση.

Το κίνητρο δεν είναι γνωστό• αρχικά, οι πολωνικές αρχές έκαναν την υπόθεση, επικαλούμενες κάποια πρώτα ευρήματα της έρευνας, ότι πιθανόν είχε «πολύ ριζοσπαστικές», ακροδεξιές απόψεις• κατόπιν άφησαν να εννοηθεί πως πιθανόν εμπνεύστηκε από τον Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, ακροδεξιό δράστη διπλής σφαγής στη Νορβηγία, στο Όσλο και στο νησάκι Ούτεγια, το 2011. Ωστόσο, εκπρόσωπος της εισαγγελίας φάνηκε κατόπιν να αναιρεί το σενάριο αυτό, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι «εμπνεόταν από τη μια ή την άλλη ιδεολογία».

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Ο κ. Κατσίνσκι χαρακτήρισε «ξεδιάντροπο ψέμα» την αρχική υπόθεση των αρχών.

Το δεξιό λαϊκιστικό PiS έχασε την εξουσία στην Πολωνία το 2023. Βρισκόταν στην κυβέρνηση από το 2015.

Το μακελειό στην Κρακοβία ανέβασε ακόμη μια βαθμίδα την πολιτική ένταση στην ήδη άκρως πολωμένη χώρα. Η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται παράλληλα σε πικρή σύγκρουση με τον πρόεδρο της δεξιάς Κάρολ Ναβρότσκι όσον αφορά τον διορισμό μελών του συνταγματικού δικαστηρίου. Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν το κράτος δικαίου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ