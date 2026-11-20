Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 51 χρόνια – Τι είπε για Τζένσεν Χουάνγκ - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τους Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, χαρακτηρίζοντας την τριμερή συνάντησή τους ως ένα ιστορικό και εκπληκτικό γεγονός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διπλωματικών διαύλων και συμφωνίας.

Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, συνδέοντας την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την πορεία των τιμών της βενζίνης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικά ευφυή, παρά τα παλαιότερα σφάλματά του.

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Στην τριμερή συνάντηση που είχε στη Σενζέν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι είχε πολύ καλές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με διπλωματικά μέσα.

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«Έχουμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ουκρανικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

NOW: President Trump addresses rumors of a potential Iranian dirty bomb threat in Washington, D.C., saying the U.S. is closely monitoring developments in Iran.



“We know everything they say.”



Catch every moment live on Fox One: https://t.co/4tk3Z12eIP pic.twitter.com/qD5cJt8LgE November 20, 2026

Trump on China:



The city of Shenzhen was very clean. Xi has done a fantastic job.



Our cities are dirty and disgusting. pic.twitter.com/Ozk1OiDY7e — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

«Το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 51 χρόνια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στο ζήτημα του Ιράν, συνδέοντας την πορεία των τιμών της βενζίνης με την έκβαση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

«Οι τιμές της βενζίνης θα εξαρτηθούν από το πώς θα διευθετήσουμε το ζήτημα με το Ιράν», δήλωσε. Όπως ανέφερε, η ιρανική πλευρά επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο οι προτάσεις της δεν είναι αποδεκτές από τον ίδιο.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», είπε χαρακτηριστικά. «Εμείς θέλουμε μια πραγματική συμφωνία και όχι μια ψεύτικη, σαν αυτές που κάνουν εδώ και 51 χρόνια. Κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

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Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη διαμάχη να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

«Οι ηλίθιοι επικρίνουν τη σχέση μου με τον Σι και τον Πούτιν»

Αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση που είχε χθες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι επρόκειτο για «την πρώτη τριμερή συνάντηση στην ιστορία μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας».

«Πήγα εκεί απλώς λέγοντας ότι έχω εξαιρετικές σχέσεις με αυτούς τους δύο ανθρώπους και ότι θα βρούμε έναν τρόπο να επιλύσουμε τις διαφορές μας», δήλωσε.

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«Καταφέραμε να τις επιλύσουμε. Στη συνέχεια, συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτό που συνέβη. Ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός. Πραγματικά εκπληκτικό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ανόητους» όσους επικρίνουν τις σχέσεις του με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε ο χαρακτηρισμός του Ρώσου προέδρου ως «φίλου» του.

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Και αυτό είναι κάτι θετικό, παρεμπιπτόντως», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

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JUST IN: President Trump defends his strong relationships with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, pushing back on critics who view those ties as a bad thing.



“That’s a positive,” Trump says, arguing that getting along with world leaders is… pic.twitter.com/LUYPBogwOk — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

“They’re going to send things my way and I’m going to veto them.”



President Trump lays out his strategy for dealing with Democrats: veto their bills, then negotiate. He calls the veto one of the presidency’s two “extreme powers,” alongside the pardon.



“I’m going to say ‘I’m… pic.twitter.com/j01WRhm8ZS — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά»

Ο Τραμπ, δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καλώντας τους Αμερικανούς να «προσέξουν καλά τα λόγια του», καθώς διατύπωνε τη συγκεκριμένη υπόσχεση.

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«Θα το πω τώρα και δεν είμαι ο Τζορτζ Μπους», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. «Προσέξτε τα λόγια μου, το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

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Ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στην προεκλογική δέσμευση του Τζορτζ Χέρμπερτ Γουόκερ Μπους, πριν από την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, όταν είχε δηλώσει στους Αμερικανούς: «Διαβάστε τα χείλη μου: Δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι». Ωστόσο, στη συνέχεια αθέτησε τη συγκεκριμένη υπόσχεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους ότι συζήτησε εκτενώς τον πόλεμο στο Ιράν κατά την πρόσφατη τριμερή συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Συζητήσαμε εκτενώς για τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια το ιρανικό καθεστώς «παράφρον».

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Ο Τραμπ προτείνει δεύτερη ευκαιρία στον Χουάνγκ της Nvidia

Ο Σι χαρακτήρισε τον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, «εξαιρετικό άνθρωπο», σύμφωνα με τον Τραμπ

Μιλώντας για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με Κινέζα κατάσκοπο.

«Είναι ένας καλός άνθρωπος. Έκανε κάποιες λανθασμένες επιλογές, αλλά είναι εξαιρετικά ευφυής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρότι στο παρελθόν είχε προτείνει τον πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, για τη συγκεκριμένη θέση, ο Τραμπ δήλωσε τώρα ότι «θα ήθελε να δει τον Τζένσεν να ζητά μια μεγάλη συγγνώμη και να επιστρέφει».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ζήτημα που συζήτησε με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «εξαιρετικό άνθρωπο».

“He made some bad decisions, but he is a brilliant person.”



President Trump offers a defense of Nvidia’s Jensen Huang, pointing to Elon Musk as an example of why America needs to protect its brightest innovators.



“We have to protect our brilliant people. Jensen is one of them.” pic.twitter.com/hBb69EF7Um — Fox News (@FoxNews) November 20, 2026

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)