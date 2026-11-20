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Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέκτες των παρατηρήσεων του Αμερικανού προέδρου φέρεται να ήταν ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούντνικ και ο προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.

Σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον εκνευρισμό του Προέδρου κατά την άφιξή του μετά το ταξίδι από την Κίνα.

Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι η ενόχληση του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να στράφηκε και προς τα άτομα που κατέγραφαν την άφιξή του με κινητά τηλέφωνα.

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Ένα περιστατικό έντασης με συνεργάτες του φέρεται να είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αποχωρήσει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από την Κίνα. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να συνομιλεί σε ιδιαίτερα έντονο ύφος με μέλη της ομάδας του, προκαλώντας συζητήσεις για όσα συνέβησαν κατά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν το παρασκήνιο, αποδέκτες των παρατηρήσεων του Αμερικανού προέδρου φέρεται να ήταν ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούντνικ, καθώς και ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

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🚨DRAMA ON AF1. TRUMP GETS INTO A VISIBLE DISAGREEMENT AT THE TOP OF THE AIR FORCE ONE STAIRS, THEN HOBBLES DOWN 47 STANDS IN THE DOORWAY FOR 30 SECONDS BEFORE FINALLY COMING DOWN AT 0:35. WHAT AN END TO HIS CHINA TRIP, PRESSER TOMORROW AT 11. https://t.co/g2M8cqt5kc — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) November 20, 2026

Η έντονη συνομιλία του Τραμπ πριν κατέβει από το Air Force One

Στα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να συνομιλεί σε έντονο τόνο με τους συνεργάτες του για σχεδόν ένα λεπτό, ενώ βρίσκεται ακόμη στο εσωτερικό του προεδρικού αεροσκάφους και ετοιμάζεται να αποβιβαστεί.

Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος κατεβαίνει από το Air Force One, εμφανώς ενοχλημένος. Πίσω του ακολουθούν τα μέλη της συνοδείας του, ενώ σε κάποια στιγμή ο ίδιος σταματά για λίγο και χαιρετά στρατιωτικά, χωρίς ωστόσο να κρύβει τον εκνευρισμό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η ενόχλησή του ενδέχεται να στράφηκε και προς τα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και είχαν βγάλει τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να καταγράψουν την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

President Trump gets in a heated argument on Air Force One. The man’s head pops out as Trump walks down the stairs. https://t.co/16vdAhKK66 — Matt Wallace (@MattWallace888) November 20, 2026

Πέρα από το περιστατικό με τους συνεργάτες του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο ταξίδι της επιστροφής από την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι το προεδρικό αεροσκάφος πραγματοποίησε την πιο μακρά πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση στην ιστορία.

Το περιστατικό με την έντονη συνομιλία λίγο πριν από την αποβίβασή του έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media, καθώς τα σχετικά βίντεο καταγράφουν την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου και τις κινήσεις των συνεργατών του κατά την άφιξη στην αμερικανική πρωτεύουσα.