Nvidia: Η θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το ράλι 31,5% και η παρέμβαση Τραμπ – Το σκάνδαλο που δεν έκλεισε και ο «εθνικός θησαυρός»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, δηλώνοντας πως έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρείχε διαβεβαιώσεις για την εθνική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η πνευματική ικανότητα του Χουάνγκ είναι απαραίτητη για την αμερικανική οικονομία.

Η απόφαση για την επαναφορά του Χουάνγκ ελήφθη παρά τις συνεχιζόμενες έρευνες των αρχών για την εμπλοκή του με πρόσωπο που συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ενέταξε πρόσφατα την εταιρεία Megaspeed σε κατάλογο περιορισμών, λόγω υποψιών για παράνομη μεταφορά τεχνολογίας τσιπ προς την Κίνα.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει τα εύσημα για την εντυπωσιακή επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia, δηλώνοντας σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι συνομίλησε «άμεσα και έμμεσα» με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, προκειμένου να επιστρέψει ο Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

Η αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Χουάνγκ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, πρότεινε να επιστρέψει στην εταιρεία. Τότε, η Nvidia είχε ανακοινώσει ότι δεν σκόπευε να τον επαναφέρει στη θέση του.

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«Μίλησα μαζί τους. Ας το θέσω έτσι: Τους έπεισα. Εγώ έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη εκφραστεί δημόσια υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNBC. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του CEO και προέδρου της εταιρείας «πολύ συναρπαστική είδηση».

BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees.



"I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. pic.twitter.com/WdhJtMdb71 November 23, 2026

Οι δηλώσεις Τζένσεν Χουάνγκ και Τραμπ μετά την επιστροφή του στη Nvidia



«Πρέπει να προστατεύουμε τις ιδιοφυΐες μας και εκείνος είναι σίγουρα μία ιδιοφυΐα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την επιστροφή του Χουάνγκ, η Nvidia έδωσε στη δημοσιότητα δήλωσή του, στην οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επάνοδό του στην ηγεσία της εταιρείας, τονίζοντας τη σημασία του ρόλου που αναλαμβάνει σε μια περίοδο μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη NVIDIA και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης. Αντιμετωπίζω αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη δυνατή ταπεινότητα και ανανεωμένη αφοσίωση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Χάρβεϊ Τζόουνς, υπογράμμισε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για το μέλλον της Nvidia, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στην ηγεσία της εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

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«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας».

Nvidia CEO Jensen Huang Disclosed More Affairs To Board Before Reinstatement, Report Sayshttps://t.co/Qt39fk4xwr pic.twitter.com/zxnsKdDwE7 — Forbes (@Forbes) November 24, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι ο Χουάνγκ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες έπειτα από «πολύ διεξοδική έρευνα» της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία, όπως ανέφερε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν έκανε τίποτα κακό».

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Το ABC News ζήτησε από τον Λευκό Οίκο διευκρινίσεις σχετικά με την έρευνα στην οποία αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνέντευξή του στο CNBC, χωρίς να είναι σαφές σε ποια ακριβώς διαδικασία αναφερόταν.

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε με ποια μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia είχε επικοινωνήσει, ανέφερε όμως ότι τα στελέχη της εταιρείας ζήτησαν διαβεβαιώσεις πως ο Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Πράγματι, ζήτησαν διαβεβαιώσεις σχετικά με την απειλή για την εθνική ασφάλεια και τους τις δώσαμε, τουλάχιστον με βάση όλα όσα γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε πολλά. Επομένως, με βάση όλα όσα γνωρίζουμε, τους διαβεβαιώσαμε».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η απώλεια ενός ανθρώπου με τις ικανότητες του Χουάνγκ θα αποτελούσε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χώρα από τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί γύρω από την υπόθεση.

«Ωστόσο, μπορώ να σας πω ότι η μεγαλύτερη απειλή θα ήταν να χάσουμε την πνευματική δύναμη ενός ανθρώπου όπως ο Τζένσεν. Αυτό θα αποτελούσε απειλή για εμένα. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απειλή από οτιδήποτε άλλο συζητάμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χουάνγκ μετά την επιστροφή του στην εταιρεία.

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Η έρευνα για τη Megaspeed και οι διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου



«Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: “Σου ζητώ να κάνεις ένα πράγμα, Τζένσεν: να δουλεύεις σκληρά”», ανέφερε.

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Σε συνέντευξή του στους New York Times τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι συμβουλεύτηκε τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς και τον διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον, προτού «εισηγηθεί» στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ.

«Έπρεπε να απευθυνθώ σε αυτούς προτού το εισηγηθώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό και ξαφνικά να βρεθεί κάποιος αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για οτιδήποτε», δήλωσε στους New York Times.

Την Κυριακή, ο Κλέιτον είχε δηλώσει στην εκπομπή «This Week» του ABC ότι η έρευνα για την Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη για σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ (δεν έχουν συγγενική σχέση), καθώς και για την πρώην εταιρεία της, Megaspeed, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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«Και θα περιμένω να δω το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας», δήλωσε ο Κλέιτον.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Μπλανς και ο Κλέιτον «ασχολούνται με την υπόθεση εδώ και πολύ καιρό», προσθέτοντας: «Αν υπήρχε κάτι μεμπτό, δεν θα το είχα κάνει».

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πρόσθεσε τη Megaspeed στη λεγόμενη Entity List, έναν κατάλογο εταιρειών και οργανισμών με τους οποίους οι αμερικανικές επιχειρήσεις απαγορεύεται να συναλλάσσονται χωρίς ειδική άδεια.

Το παρασκήνιο με τη σύζυγο του Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, εν μέσω ερευνών της αμερικανικής κυβέρνησης και της εταιρείας. Πέντε ημέρες νωρίτερα, είχε παραδεχθεί σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους ότι ήταν άπιστος στη σύζυγό του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του και ζητώντας συγγνώμη.

Παράλληλα, η Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες ότι ο επικεφαλής της είχε αποτελέσει στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς μέχρι τότε να υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της εθνικής ασφάλειας ή διαρροής εταιρικών μυστικών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, πρώην επικεφαλής της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, η οποία ερευνάται από τις αμερικανικές αρχές για πιθανή παράνομη μεταφορά προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Σύμφωνα με το ABC News, φέρεται να είχε επαφές με αξιωματούχο των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών. Το Πεκίνο, ωστόσο, έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στους New York Times.υποστήριξε ότι το ζευγάρι έχει συμφιλιωθεί, χαρακτηρίζοντας τη σύζυγο του επικεφαλής της Nvidia «πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή» και «φανταστική γυναίκα».

«Έχει μια πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή σύζυγο και τα έχουν βρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η ίδια η Λόρι Χουάνγκ δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση, ούτε έχει επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του Τραμπ.

Ο Τραμπ λέει ότι «η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν»

Ο Τραμπ συνέχισε να πιέζει για την επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia, παρά τις διαφωνίες που είχαν ξεσπάσει στην αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την καθυστερημένη ένταξη της Megaspeed στη μαύρη λίστα εταιρειών που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ άσκησε κριτική στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ για τους χειρισμούς του, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο παράνομης διοχέτευσης τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

«Πολλά άλλα υπουργεία πίεζαν για αυτό και το υπουργείο Εμπορίου είχε την αρμοδιότητα να προχωρήσει», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.

«Θέλω να επιστρέψω στο ερώτημα για το ποια ήταν η εταιρική κουλτούρα στη Nvidia και εάν ασκούσαν πιέσεις για αυτές τις φαινομενικά παράνομες πωλήσεις, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους», πρόσθεσε.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπέρ του Χουάνγκ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το θέμα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα.

«Συζήτησα το θέμα με τον πρόεδρο Σι και μου είπε: “Ω, ιδιοφυΐα, ιδιοφυΐα! Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος”. Και πράγματι είναι», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα ήθελα πολύ να δω τον Τζένσεν να παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία».

Μετά την απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ, ο Τραμπ χαιρέτισε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου «σωστή και ενδεδειγμένη».

«Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη Nvidia, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας», έγραψε.

Πηγή: abcnews.com

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