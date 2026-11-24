Nvidia: Η θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το ράλι 31,5% και η παρέμβαση Τραμπ – Το σκάνδαλο που δεν έκλεισε και ο «εθνικός θησαυρός» - Reuters

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia μετά από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιστροφή του προκάλεσε άνοδο 31,5% στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, αν και ο ίδιος παραμένει στο επίκεντρο ερευνών για πιθανές παραβιάσεις εξαγωγών και αντιμονοπωλιακών κανόνων.

Παρά την υποστήριξη της κυβέρνησης, η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να εξετάζει τις επιχειρηματικές πρακτικές της Nvidia και τις διασυνδέσεις του Χουάνγκ με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το Κογκρέσο προτίθεται να διεξάγει περαιτέρω έρευνες για την υπόθεση, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με την εμπλοκή της κυβέρνησης και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

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Με μια εντυπωσιακή ανατροπή, ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στην ηγεσία της Nvidia, μόλις 11 ημέρες μετά την απομάκρυνσή του λόγω σκανδάλου με προεκτάσεις στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η επαναφορά του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού αποφασίστηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και επαφές με κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Χουάνγκ «εθνικό θησαυρό», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν εμπλοκή του σε κατασκοπεία.

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Η επιστροφή του προκάλεσε χρηματιστηριακό ράλι 31,5%, αυξάνοντας την αξία της Nvidia κατά περίπου 950 δισ. δολάρια, ενώ ο Τραμπ φέρεται να διαθέτει μετοχές της εταιρείας αξίας 58 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Οι έρευνες για τις σχέσεις του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, τις πιθανές διασυνδέσεις της με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και τις επιχειρηματικές πρακτικές της Nvidia συνεχίζονται, αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Στη νέα ανακοίνωση, ωστόσο, η Nvidia εξήγησε ότι προηγήθηκαν συζητήσεις με τον Χουάνγκ και επαφές με ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, από τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επαναφορά του δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Πιστεύουμε ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Χάρβεϊ Τζόουνς.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ ευχαρίστησε το διοικητικό συμβούλιο και όσους τον υποστήριξαν, δηλώνοντας ότι επιστρέφει με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά».

Nvidia: Η θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το ράλι 31,5% και η παρέμβαση Τραμπ – Το σκάνδαλο που δεν έκλεισε και ο «εθνικός θησαυρός» – Reuters

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ προκάλεσε χρηματιστηριακό ράλι 31,5%, αυξάνοντας την αξία της Nvidia κατά περίπου 950 δισ. δολάρια, ενώ ο Τραμπ φέρεται να διαθέτει μετοχές της εταιρείας αξίας 58 εκατ. δολαρίων.

Η ενορχήστρωση της επιστροφής του Χουάνγκ στην Nvidia από τον Τραμπ

Ως προσωπική επιτυχία εξέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia. Σύμφωνα με την The Washington Post Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς «πάλευαν» όλο το Σαββατοκύριακο να κλείσουν τη συμφωνία.

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Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες για την αυστηρότητα των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC. Είπε ότι είχε μιλήσει με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου άμεσα και έμμεσα και με τον Χουάνγκ την Κυριακή το βράδυ. Ο ίδιος παρουσίασε τη χρηματιστηριακή αντίδραση ως επιβεβαίωση της επιλογής του: «Είναι ένας πύραυλος που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και παρασύρει μαζί του ολόκληρη την αγορά».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν είχε στοιχεία για ποινικές παραβάσεις που να αφορούν τον Τζένσεν Χουάνγκ ή την εταιρεία του.

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Ωστόσο, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνεχίζουν να εξετάζουν εάν η Megaspeed, η εταιρεία της Άλις Χουάνγκ, είχε εκτρέψει προηγμένα τσιπ στην Κίνα κατά παράβαση των ελέγχων εξαγωγών των ΗΠΑ.

Η υποστήριξη του Τραμπ προς τον Χουάνγκ προκάλεσε έντονες επικρίσεις τη Δευτέρα όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς, αλλά και από πολλούς Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, υπογραμμίζοντας τον πιθανό πολιτικό κίνδυνο.

Nvidia: Η θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το ράλι 31,5% και η παρέμβαση Τραμπ – Το σκάνδαλο που δεν έκλεισε και ο «εθνικός θησαυρός» – Reuters

Έντονες αντιδράσεις από την επιστροφή του CEO της Nvidia και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στην αμερικανική πολιτική σκηνή, τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν από τις σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ.

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Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι το κόμμα του θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο κοινοβουλευτικό μέσο, προκειμένου να διερευνήσει πιθανές παρατυπίες από την κυβέρνηση Τραμπ και τον επικεφαλής της Nvidia.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ανακοίνωσε την πρόθεση διεξαγωγής εκτεταμένης έρευνας για την εταιρεία.

Ανησυχίες εξέφρασαν και στελέχη των Ρεπουμπλικάνων. Ο γερουσιαστής του Τέξας, Τζον Κόρνιν, αμφισβήτησε τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η κυβέρνηση για να διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νιουτ Γκίνγκριτς, χαρακτήρισε προβληματική την επιστροφή του Χουάνγκ και ζήτησε να εξεταστεί η υπόθεση από το Κογκρέσο.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις παράνομης δράσης από τον Χουάνγκ. Ταυτόχρονα, κάλεσε τη Nvidia να συνεχίσει τον εσωτερικό έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

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Nvidia: Η θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το ράλι 31,5% και η παρέμβαση Τραμπ – Το σκάνδαλο που δεν έκλεισε και ο «εθνικός θησαυρός» – Reuters

Στο επίκεντρο οι εξαγορές και οι επιχειρηματικές πρακτικές της Nvidia

Πέρα από τις υποθέσεις κατασκοπείας, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nvidia, καθώς και τις εξαγορές της, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον Οκτώβριο, οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν και τη συμφωνία εξαγοράς της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Hugging Face, αξίας 12,9 δισ. δολαρίων. Η έρευνα επικεντρώνεται στις εξαγορές και τις επενδύσεις της εταιρείας, στις εμπορικές της πρακτικές, αλλά και στο ενδεχόμενο να έχει ασκήσει πιέσεις στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρχές έχουν εξετάσει επίσης τη συμφωνία που υπέγραψε η Nvidia το 2025 με τη νεοφυή εταιρεία μικροτσίπ Groq. Μέσω αυτής, η Nvidia εξασφάλισε δικαιώματα χρήσης τεχνολογίας της Groq και προσέλαβε μηχανικούς της.

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Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι εάν η Nvidia παρείχε μεγαλύτερες ποσότητες μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης σε πελάτες που προμηθεύονταν ταυτόχρονα εξοπλισμό δικτύωσης και επεξεργαστές της Groq.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν, επομένως, εάν η Nvidia εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή θέση της στην αγορά των μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να επεκτείνει την επιρροή της και σε άλλους τομείς της τεχνολογίας.

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