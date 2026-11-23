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Τζένσεν Χουάνγκ: Ξανά CEO της Nvidia, εκτοξεύεται η μετοχή της εταιρείας που ξεπέρασε το 30% – Τραμπ: Πήραν την σωστή απόφαση

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Nvidia επανέφερε τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, οδηγώντας τη μετοχή της εταιρείας σε άνοδο άνω του 30% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ενισχύθηκε κατά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά, τερματίζοντας προσωρινά την περίοδο αβεβαιότητας για τον τεχνολογικό κολοσσό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια την επιστροφή του Χουάνγκ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς για θέματα εθνικής ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προανήγγειλε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις συνθήκες της επανόδου του Χουάνγκ στη διοίκηση.

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Η ανακοίνωση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της εταιρείας.

Την Παρασκευή, η μετοχή είχε κλείσει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στα 126 δολάρια. Τη Δευτέρα, μετά την πρωινή ανακοίνωση (ώρα ΗΠΑ), η τιμή της εκτοξεύτηκε τουλάχιστον στα 164 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο άνω του 30%.

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🇺🇸 President Trump: "Sex sells, fellas. Now, Cramer would not know that because he’s a very committed person. But sex sells." https://t.co/H2GYFyfKgN — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 23, 2026

Μέσα σε λίγα λεπτά, η κεφαλαιοποίηση της Nvidia ενισχύθηκε κατά σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, βάζοντας προσωρινά τέλος στην περίοδο αβεβαιότητας γύρω από τον κολοσσό των γραφικών και της τεχνητής νοημοσύνης. Το κατά πόσο η άνοδος αυτή θα διατηρηθεί θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Μια προκλητική και σεξιστική φωτογραφία επέλεξε να δημοσιεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την επιστροφή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, στον απόηχο του σκανδάλου που φέρεται να είχε οδηγήσει στην απομάκρυνσή του.

Η ανάρτηση έγινε λίγο μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η εξέλιξη φέρεται να προκάλεσε ισχυρή άνοδο στη μετοχή της εταιρείας, με κέρδη άνω του 30%.

Trump insider trading and market manipulation exposed again! •Trump has traded Nvidia at least 108 times in the last year and he just influenced company policy again! •Per latest Sept 2026 financial disclosures released Nov 19, 2026). •The combined value of these trades ranges from $60 million (CNBC)! Nvidia reinstated Jensen Huang as CEO on Monday, saying its decision was based on “input from senior levels of the U.S. government.” The stock just bounced up 30%! RECALL: •Nov 17: board says he’s "not coming back" •Fri Nov 20: stock hits $125 after 7 red weeks in a row, worst streak since 2008 •Sunday Nov 22: Trump posts "I hope the Board rehires Jensen" •also reported that Alice Huang did meet with top Chinese spy agency. •Nov 23: board votes to bring Jenson back anyway •Nov 23: announced before market opens, stock rips 30% The Nasdaq jumped 6% and the S&P 4% on the news, wiping out the whole correction in a few hours! •Trump absolutely needed positive stock market news before month end •not at all based on change to valuations Latest from Trump: Trump says "sex sells, fellas" after Jensen Huang’s reinstatement as Nvidia’s CEO. And, Bernstein upgraded Nvidia to Outperform from Market Perform after Jensen Huang’s reinstatement as CEO. — Truth_teller 🇷🇺 (@Truthtellerftm) November 23, 2026

«Το σεξ πουλάει, παιδιά»

Όπως αναφέρει το Axios, ο Τραμπ δεν έκρυψε την υποστήριξή του προς τον ισχυρό άνδρα της Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο πατριώτη και εθνικό θησαυρό».

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Σε συνέντευξή του στο CNBC, μάλιστα, σχολίασε την υπόθεση με τη φράση: «Το σεξ πουλάει, παιδιά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η υπόθεση θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί θετική για τη δημόσια εικόνα του Χουάνγκ, παρά τις αποκαλύψεις για φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνεται και μία σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς για την υπόθεση Nvidia

Η φερόμενη επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους Δημοκρατικούς.

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Ο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προανήγγειλε έρευνα και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι θέτει τα οικονομικά συμφέροντα δισεκατομμυριούχων πάνω από την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αποθέωσαν τον Τζένσεν Χουάνγκ οι εργαζόμενοι της Nvidia



Με χειροκροτήματα και επευφημίες υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στα γραφεία της εταιρείας, μετά την επαναφορά του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, 12 ημέρες μετά την ηχηρή παραίτησή του από την εταιρεία που ίδρυσε.

Ο Χουάνγκ ευχαρίστησε τους εργαζομένους για την υποδοχή και τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε, δεσμευόμενος ότι θα ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντά του.

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«Σας ευχαριστώ όλους για τη δεύτερη ευκαιρία. Θα γίνω καλύτερος διευθύνων σύμβουλος τη δεύτερη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χουάνγκ επέστρεψε μετά την… επιτυχία της εκστρατείας «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν», στην οποία συμμετείχαν νυν και πρώην εργαζόμενοι της Nvidia, συνεργάτες, μέτοχοι και υποστηρικτές του ιδρυτή της.

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Ο ίδιος ο Χουάνγκ δήλωσε ότι θα αισθανόταν «τιμή» να επιστρέψει, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο του το ζητούσε, κάτι που έγινε τελικά τη Δευτέρα (23/11).

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