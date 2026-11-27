Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα Cloud One της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων και επιχειρησιακών πληροφοριών.

Το περιστατικό εντοπίστηκε πριν από έναν μήνα κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης, ενώ η στρατιωτική υπηρεσία Cyber Command έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διερεύνηση της παραβίασης.

Η Πολεμική Αεροπορία δεν επιβεβαίωσε την απόσπαση δεδομένων, αναφέροντας ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συστημάτων της και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της.

Η πλατφόρμα Cloud One φιλοξενεί κρίσιμες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης προσωπικού, εφοδιαστικής αλυσίδας και παρακολούθησης στρατιωτικού εξοπλισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των στρατιωτικών πληροφοριών στις ΗΠΑ προκαλεί η κυβερνοεπίθεση στην Cloud One, την κεντρική πλατφόρμα της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η παραβίαση ενδέχεται να έχει εκθέσει μεγάλο όγκο ευαίσθητων πληροφοριών, που σχετίζονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις, το προσωπικό και την εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου έναν μήνα πριν, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, ενώ έκτοτε έχουν καταγραφεί προβλήματα στη λειτουργία του. Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τόσο τα στοιχεία των δραστών όσο και η έκταση της παραβίασης. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν οι εισβολείς κατάφεραν να αποσπάσουν δεδομένα.

Advertisement

Advertisement

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας ή ευπάθειες συγκεκριμένων συστημάτων. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία των στρατιωτικών πληροφοριών και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

Τι περιλαμβάνει η πλατφόρμα Cloud One

Η Cloud One τέθηκε σε εφαρμογή το 2017, με σκοπό να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις ψηφιακές υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας. Για την υποστήριξή της χρησιμοποιούνται τεχνολογικές υποδομές των Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet, ενώ μέσω αυτής λειτουργούν δεκάδες εφαρμογές.

Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας, καθώς και εφαρμογές που αφορούν τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού και την εφοδιαστική υποστήριξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν δύο από τα συστήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα. Το πρώτο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, ενώ το δεύτερο καταγράφει και παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, η Cloud One αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποδομές cloud που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός. Για τη διερεύνηση του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί και η Cyber Command, η στρατιωτική υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο.

Οι συνέπειες της παραβίασης και η πρόσβαση των χάκερ

Η κυβερνοεπίθεση έχει ήδη επηρεάσει τη λειτουργία της πλατφόρμας. Μεταξύ άλλων, σταμάτησε προσωρινά η μεταφορά εφαρμογών διοικητικής υποστήριξης στο Cloud One, ενώ πάγωσαν και οι αναβαθμίσεις προγραμμάτων που λειτουργούσαν ήδη μέσω αυτής.

Advertisement

Ως αποτέλεσμα, εργαζόμενοι της Πολεμικής Αεροπορίας δεν μπορούσαν να εγκαταστήσουν απαραίτητες διορθώσεις ασφαλείας, την ώρα που αποκαλύπτονταν νέες ευπάθειες σε λογισμικά της τεχνολογικής βιομηχανίας. Παράλληλα, σε ορισμένους χρήστες αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή.

Μία από τις πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι οι δράστες ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκαν αδυναμία σε λογισμικό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο λεγόμενο control plane, δηλαδή στο κεντρικό επίπεδο διαχείρισης της πλατφόρμας.

Η συγκεκριμένη πρόσβαση θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει τον έλεγχο κρίσιμων πληροφοριών, όπως η κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών ή η μετακίνηση ανταλλακτικών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι χάκερ αξιοποίησαν τη δυνατότητα αυτή. Η ακριβής ευπάθεια που χρησιμοποιήθηκε δεν έχει επίσης προσδιοριστεί.

Advertisement

Νέο περιστατικό σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι ακόμη κυβερνοεπιθέσεις ή διαρροές δεδομένων, με στόχο κρατικές υπηρεσίες.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο περιστατικά που αφορούν το FBI, παραβίαση δεδομένων του Πενταγώνου, διαρροή προσωπικών στοιχείων εργαζομένων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, περιστατικό που επηρέασε δύο υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και επίθεση σε συστήματα του υπουργείου Οικονομικών.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις κυβερνοεπιθέσεις. Τα συστήματα αυτά μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα αδυναμίες σε μεγάλα ψηφιακά δίκτυα, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την προστασία των υποδομών cloud.

Advertisement

Η Cloud One βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο χάκερ.

Σε σχόλιο που δημοσιεύτηκε το 2023 στο διαδικτυακό μέσο FedScoop, η διοίκηση της Cloud One είχε κάνει λόγο για «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην αντιμετώπιση των προσπαθειών παραβίασης της πλατφόρμας, τις οποίες είχε χαρακτηρίσει «εντυπωσιακά μεγάλο» αριθμό.

«Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους όταν πρόκειται για την ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της Cloud One.

Advertisement

Πηγή: Reuters

Advertisement