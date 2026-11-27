Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προς το παρόν αυτό που ετοιμάζεται μόλις οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τα ηνία στο Κογκρέσο και στην Βουλή των Αντιπροσώπων είναι απλώς μια έντονη και παρατεταμένη σύγκρουση με τους Ρεπουμπλικάνους του 47ου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Οι Δημοκρατικοί, νικητές των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, είναι αποφασισμένοι να θεωρήσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οικογένειά του και την πολιτική του ομάδα υπόλογους για τις πολλές καταχρήσεις εξουσίας και τις περιπτώσεις διαφθοράς κατά την διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησής του.

Advertisement

Advertisement

Αυτές οι καταγγελίες έχουν αγνοηθεί από έναν πρόεδρο πεπεισμένο ότι έχει σχεδόν την απόλυτη εξουσία και ως εκ τούτου μέσω αυτής απολαμβάνει πλήρη ασυλία.

Ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού παραδέχτηκε την εκλογική του ήττα από τους Δημοκρατικούς και στα δύο σώματα, κάτι που ήταν ήδη απροσδόκητο, εξέπληξε περαιτέρω, υπονοώντας κάποιο είδος συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο.

Αλλά ακόμη και σε μια ομάδα μετριοπαθών Δημοκρατικών , υπήρξε μια συζήτηση για μια συνεργασία μαζί του.

Σύμφωνα με αρκετούς γερουσιαστές , η νέα προοδευτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2028, εάν δείξει την ικανότητά της να κυβερνά, αντί να καταφέρει να στριμώξει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα αποχωρήσει από τη σκηνή καθώς δεν έχει δικαίωμα νέας υποψηφιότητας για την προεδρεία.

Αλλά προς το παρόν, αυτό που ετοιμάζεται από τους Δημοκρατικούς, είναι μόνο μια έντονη και παρατεταμένη σύγκρουση με τους Ρεπουμπλικάνους.

Οι Δημοκρατικοί είναι αποφασισμένοι να αναδείξουν τις πολλές καταχρήσεις εξουσίας και τις περιπτώσεις διαφθοράς της κυβέρνησης Τραμπ.

Advertisement

Η σύγκρουση θα ξεκινήσει να λαμβάνει χώρα από τον προσεχή Ιανουάριο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Κογκρέσο όταν τα δύο σώματα θα τελούν πλέον υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών.

Ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, ο μελλοντικός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, διέταξε δώδεκα βασικά πρόσωπα τα οποία θα διατηρήσουν όλα τα έγγραφα που είναι χρήσιμα για την εναντίον έρευνα του Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος θα προσπαθεί να εμποδίζει τις έρευνες του Κογκρέσου.

Advertisement

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Νότιου Τέξας, ένας δικαστής που διορίστηκε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ , ανακοίνωσε προκαταρκτική έρευνα σε επιστολή προς τον Ρόμπερτ Γκαρσία και σε άλλους Δημοκρατικούς.

Ο ίδιος ο εισαγγελέας θεωρεί τις έρευνες και τις κλητεύσεις παρενόχληση και τονίζει πως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκλήματα.

Αυτές οι απειλές δεν έχουν αποθαρρύνει τους Δημοκρατικούς πολιτικούς, δεδομένου ότι το Σύνταγμα παρέχει πλήρη ασυλία σε βουλευτές και γερουσιαστές για τις κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες.

Advertisement

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, μία από τους παραλήπτες της απειλητικής επιστολής, έχει ήδη υποβάλει μια έκθεση 41 σελίδων που περιγράφει λεπτομερώς πολυάριθμες υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν δισεκατομμύρια δολάρια που αποδίδονται στον Τραμπ και τους συνεργάτες του.

Ο Ιανουάριος είναι κοντά και πλέον όλος ο πλανήτης περιμένει να δει τον πόλεμο των Δημοκρατικών και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ακόμα δύο χρόνια θητείας, στο Κογκρέσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων με τις πολλές καταχρήσεις εξουσίας και της διαφθοράς να είναι στο επίκεντρο.

Advertisement