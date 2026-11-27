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Ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, αφήνει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις βαριές απώλειες της παράταξής του, των ρεπουμπλικάνων, στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις αρχές Νοεμβρίου.

«Έχω την αίσθηση πως θα καταλήξουμε να έχουμε πολύ διακομματική σχέση με τος δημοκρατικούς και θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε πολλά διαφορετικά πράγματα, την υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη και πολλά ακόμη πράγματα, ότι θα τα φροντίσουμε», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με στρατιωτικούς, εν μέσω εορταστικής ατμόσφαιρας, λόγω της ημέρας των ευχαριστιών, σημαντικής γιορτής στις ΗΠΑ.

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Ο κ. Τραμπ επικοινώνησε με στρατιωτικούς από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Ο πρόεδρος θύμισε ότι διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας, αναφερόμενος σε νομοσχέδια που θα εισηγηθεί η νέα δημοκρατική πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όμως έσπευσε να συμπληρώσει πως «δεν σκοπεύω να ασκώ βέτο στα πάντα τα επόμενα δυο χρόνια», το υπόλοιπο της θητείας του.

Δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία.

Ο απροσδόκητα συμφιλιωτικός τόνος του ρεπουμπλικάνου καταγράφτηκε δυο εβδομάδες αφού ο δημοκρατικός πολιτικός Άμπντουλ Ελ Σάγεντ, εκλεγμένος γερουσιαστής στην πολιτεία Μίσιγκαν, τον παρότρυνε να προωθήσει το μέτρο της καθολικής κάλυψης υγείας για τους Αμερικανούς.

Ο κ. Σάγεντ δημοσιοποίησε μέσω X φωτογραφία όπου εικονίζονται οι δυο όψεις χρυσής κάρτας, που έμοιαζε σαν κάρτα ασφάλισης υγείας, με ετικέτα «TrumpCare».

Κατά ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο πρόεδρος Τραμπ είπε πρόσφατα πως δεν θα είχε αντίρρηση να συναντήσει τον Άμπντουλ ελ Σάγεντ, που χαρακτήρισε «έξυπνο τύπο» — μολονότι η παράταξή του και ο ίδιος προσωπικά του είχαν φορέσει προεκλογικά την ταμπέλα του «υποστηρικτή τρομοκρατών» και του «ριζοσπάστη εξτρεμιστή».