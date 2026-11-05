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Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων απέστειλε επιστολές σε ιδιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς ζητώντας τη διατήρηση εγγράφων ενόψει της ανάληψης ελέγχου του Κογκρέσου το 2027.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί συνήθη πρακτική συλλογής στοιχείων και δεν συνεπάγεται την απόδειξη παράνομων ενεργειών από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή τους οργανισμούς.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί εκφράζουν έντονη κριτική για το έργο της απερχόμενης κυβέρνησης, δεσμευόμενοι να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διακυβέρνησης Τραμπ.

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Έρευνες για τις αποφάσεις της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ κατά τα δύο πρώτα χρόνια της δεύτερης θητείας του προετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί, μετά τη σαρωτική νίκη τους στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Έλον Μασκ, οι περιορισμοί στο δορυφορικό σύστημα Starshield στην Ουκρανία και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ.

Σύμφωνα με συνεργάτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που μίλησε στο CNN, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων έχει ήδη αποστείλει επιστολές σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και κυβερνητικούς φορείς, ζητώντας να διατηρήσουν έγγραφα και αρχεία που ενδέχεται να χρειαστούν στις έρευνες όταν το κόμμα αναλάβει τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο του 2027.

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Στο μικροσκόπιο Μασκ και ρωσικό ντίζελ

Επιστολή έχει αποσταλεί στον Έλον Μασκ για τον περιορισμό της λειτουργίας του Starshield στην Ουκρανία, ενώ αντίστοιχα αιτήματα έχουν λάβει λιμάνια, τράπεζες και ιδιωτικές εταιρείες που εμπλέκονται στη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ.

Όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, πρόκειται για συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία διατήρησης στοιχείων από πρόσωπα ή φορείς των οποίων οι δραστηριότητες πρόκειται να εξεταστούν. Η αποστολή επιστολών δεν συνεπάγεται διαπίστωση παράνομης συμπεριφοράς.

Η προετοιμασία των ερευνών βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με την αλλαγή ηγεσίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων. Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και, σύμφωνα με πηγές του CNN, ο Κρις Κουνς αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της επιτροπής.

Τι θα γίνει με το Ιράν και τους διορισμούς Τραμπ

Μέχρι τον Ιανουάριο, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο και αναμένεται να επιχειρήσουν την επικύρωση όσο το δυνατόν περισσότερων κυβερνητικών διορισμών, συμπεριλαμβανομένων των πρεσβευτών.

Στο νέο Κογκρέσο, ωστόσο, η κατάσταση θα αλλάξει, με την κυβέρνηση να ενδέχεται να αποσύρει υποψηφιότητες που δεν θα έχουν πιθανότητες έγκρισης από τη Δημοκρατική πλειοψηφία.

Παράλληλα, δεν αναμένονται σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για την Εθνική Άμυνα (NDAA), το βασικό κείμενο του οποίου έχει σε μεγάλο βαθμό συμφωνηθεί.

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Μια σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσε πάντως να οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν νέες διατάξεις, ως προϋπόθεση για την υποστήριξή τους. Η σημερινή ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, ωστόσο, θεωρείται απίθανο να δεχθεί περιορισμούς στις εξουσίες του Τραμπ.

«Ο Τραμπ έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά»

Σκληρή επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο εξαπέλυσε η Δημοκρατική γερουσιαστής του Μέριλαντ Άντζελα Άλσομπρουκς, υποστηρίζοντας ότι η αποκατάσταση των συνεπειών της διακυβέρνησής του θα απαιτήσει χρόνο.

«Έχουμε ευθύνη. Ποτέ δεν υποστήριξα ότι δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε», δήλωσε στο CNN, προσθέτοντας ότι οι Δημοκρατικοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τηρήσουν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.

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«Είμαστε αποφασισμένοι, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τι παραλαμβάνουμε από τους Ρεπουμπλικανούς, που είχαν τη Βουλή, τη Γερουσία και τον Λευκό Οίκο», ανέφερε.

Η Άλσομπρουκς κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «έχει συμπεριφερθεί με πολύ ανώριμο τρόπο», υποστηρίζοντας πως «έχει καταστρέψει τα πάντα γύρω του και έχει δημιουργήσει ελάχιστα».

«Έχει πλήξει τα πάντα, από τη φήμη μας μέχρι την οικονομία μας. Έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά», κατέληξε.

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