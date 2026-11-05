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Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας για την ανάγκη πιστής εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών στέλνει η Κομισιόν, μέσα από την ετήσια έκθεση προόδου για τη χώρα, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση καταγράφονται αιχμές για τη στάση κυβερνητικών στελεχών και ανώτερων αξιωματούχων, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραβλέπουν κατά καιρούς τις προβλέψεις της Συμφωνίας, μεταξύ άλλων αποφεύγοντας να χρησιμοποιούν τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

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North Macedonia has made no progress in fighting corruption, which remains widespread and a serious cause for concern. Nor has there been any progress on the constitutional amendments needed to continue accession negotiations with the European Union. https://t.co/l4yB0BApoS https://t.co/C94hfBwzpo — Albeu.com (@albeucom) November 4, 2026

Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται:

«Η συνεργασία με την Ελλάδα συνεχίζεται, ιδίως σε θέματα οικονομίας, υποδομών και ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, τουρισμού και πολιτισμού. Η καλόπιστη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένει ουσιώδης. Μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι παραβλέπουν κατά καιρούς τη Συμφωνία, μεταξύ άλλων μη χρησιμοποιώντας τη συνταγματική ονομασία της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, χρησιμοποιούν συστηματικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους τον όρο «Μακεδονία», παραλείποντας τον γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια».

Η Συμφωνία των Πρεσπών υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2018 και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019, βάζοντας τέλος στην πολυετή διαφορά μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων για το ονοματολογικό. Βασική της πρόβλεψη είναι η χρήση της ονομασίας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», με τη σύντομη μορφή «Βόρεια Μακεδονία», τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.