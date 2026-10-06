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Μετά από μικρή απουσία, οι HUFFTROLLS επιστρέφουν: Τέρενς Κουίκ και Πάνος Κολιοπάνος σχολιάζουν, χωρίς φίλτρα και με τις απαραίτητες δόσεις χιούμορ, όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Στο επίκεντρο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι αναφορές στη Βόρεια Μακεδονία, με τη Συμφωνία των Πρεσπών και το άρθρο 7 να μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Από εκεί, η κουβέντα περνά στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και διεθνώς, στις κυβερνητικές πολιτικές που τροφοδοτούν την κοινωνική δυσαρέσκεια και, φυσικά, στην ελληνική ακρίβεια.

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Και όλα αυτά με ένα χέρι στον νάρθηκα, πειράγματα, μπιρίμπα, «δημοσιογραφικές επαφές» και πολύ HUFFTROLLS.