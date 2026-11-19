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Ο ίδιος χαρακτήρισε την ομάδα της εκπομπής ως οικογένεια και εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή του προς τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο συνεργάτης της εκπομπής τόνισε ότι δεν έχει κίνητρο για κολακείες, καθώς η τηλεοπτική του καριέρα πλησιάζει σταδιακά προς την ολοκλήρωσή της.

Παρά την κριτική από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, ο Δημήτρης Παπανώτας έλαβε μηνύματα στήριξης από χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις απόψεις του.

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Μετά τις τηλεοπτικές συζητήσεις που προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης η μεγάλη ένταση που εκτυλίχθηκε στον αέρα του Happy Day, ο Δημήτρης Παπανώτας φρόντσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μέσα από τα προσωπικά του social media επιλέγοντας μάλιστα να βάλει μια φωτογραφία της Σταματίνας Τσιμτσιλή μπροστά από ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Καταλαβαίνω τη σπουδή του ανταγωνισμού να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα για το Happy Day… Ότι σφαζόμαστε, μισούμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε μπουνιές… Ευσεβείς πόθοι! Είναι γνωστό σε όλους ότι στο happy day είμαστε παρέα. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νιώθουμε πραγματική φιλία ο ένας για τον άλλο χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα… Δύσκολο να το καταπιούν στις άλλες εκπομπές γιατί πράγματι είναι ΠΟΛΥ σπάνιο στην τηλεόραση» έγραψε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Προσωπικά νιώθω το happy day ως οικογένεια. Μία δεύτερη οικογένεια που συναντώ πιο συχνά από την πρώτη μου οικογένεια. Και είμαι βέβαιος όλοι έτσι νιώθουμε . Λυπάμαι αν κάποιοι στεναχωριούνται από αυτό, αλλά c est la vie… Που λένε και στο χωριό μου.

Για τη Σταματίνα δε, νιώθω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Την βλέπω σαν πολύ μικρότερη αδελφή μου. Χαίρομαι για τις επιτυχίες της ( σπάνιο και αυτό) και μοιράζομαι τις ανησυχίες της. Κι όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν τα λέω γιατί προσβλέπω στη στήριξη της, που ούτως ή άλλως την έχω. Έχω από χρόνια δηλώσει ότι σύντομα η καριέρα μου στην τηλεόραση ολοκληρώνεται. Άρα δεν έχω κίνητρο για κολακείες.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Φυσικά αυτό το κείμενο μπορεί να το αναδημοσιεύσει όποιος επιθυμεί» διευκρίνησε στο τέλος ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίων εκείνων που αναπαράγουν όσα γράφει στα social του χωρίς την έγγραφη άδειά του.

Δημήτρης Παπανώτας: Τα μηνύματα στήριξης στα social media

Αν και οι πρωινές εκπομπές που σχολίασαν την ένταση που προκλήθηκε στο Happy Day, δεν πήραν το μέρος του, αρκετοί χρήστες social media αρκετοί έσπευσαν να πουν ότι ο Δημήτρης Παπανώτας δεν είχε άδικο ενώ άλλοι είχαν αντίθετη γνώμη:

Μη τολμησετε να μην ανανεώσετε του Παπανωτα! Ειναι ο πιο διαβασμενος στη τηλεοραση. Αν και θα επρεπε να ειναι ευρωβουλευτής να υποστηρίζει τους Ελληνες. #happyday Advertisement November 19, 2026

#happyday Απ την αρχή της χρονιάς μόλις πάει να όσο κάτι ο Παπανώτας τον γειώνουν με δήθεν γελάκια και ειρωνίες Έχει απόλυτο δίκιο αν δεν τον θέλουν πλέον ας τον σταματήσουν Να ξέρουμε και εμείς τι δεν θα βλέπουμε — fani (@fadino1980) November 19, 2026

Στο τηλεοπτικό ξέσπασμά του ο Δημήτρης Παπανώτας αποκάλυψε ότι το συμβόλαιό του με τον ALPHA λήγει το καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο της Τίνας Μεσσαροπούλου λήγει επίσης το 2027, ενώ της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Κώστα Φραγκολιά το 2028.

#happyday Για να λέμε του στραβού το δίκιο έχει το δίκιο του ο Παπανώτας ! Τον υποστηρίζουν όπως λέει η παρουσιάστρια αλλά του λένε χαμήλωσε τους τόνους και μη κυνηγάς μάγισσες! Οπότε τι σόι υποστήριξη είναι αυτή καλέ!!!!! Advertisement November 19, 2026

#happyday 40 χρονια πορεια λεει ο Παπανωτας..Πορεια καθοδικη ομως.Πανελιστας στο ρολο του κακου,εκανε μια αποτυχημενη εκπομπη στο star,δεν του προτεινουν ποτε κατι,και το κυριοτερο συζητειται μονο για τοξικα σχολια και μπηφ..Να την χαιρεται τετοια καριερα..#xamogelakaipali — Panos Chatziv (@TZEPI9s9jU98ncz) November 19, 2026