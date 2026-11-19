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Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στην ηγεσία του κόμματος για τους πολιτικούς χειρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τη διεύρυνση και την ενότητα.

Πάνας διευκρίνισε ότι η αποχώρησή του από το κοινοβούλιο δεν συνεπάγεται και την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική δράση.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την ελπίδα η παραίτηση να μην αποτελεί μέρος σχεδίου υπονόμευσης του πολιτικού φορέα.

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Αφήνοντας σκληρές αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Απόστολος Πάνας δήλωσε από το βήμα της Βουλής πως παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.

Σε μια κίνηση έκπληξη προχώρησε ο βουλευτής Χαλκιδικής – μέχρι σήμερα – του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας καθώς ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα. Κατά την παρέμβαση του στην συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών ο Απόστολος Πάνας αφήνοντας σκληρές αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από τη Βουλή.

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«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα. Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλησης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεση με δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται το μίνιμουμ διάλογος. Γιατί ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ» είπε, μεταξύ άλλων, ο Απόστολος Πάνας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης και πως «δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής αύξησης μιάμισης μονάδας».

Ο Απόστολος Πάνας εξήγησε, παράλληλα, πως η αποχώρηση του από τη Βουλή δεν σημαίνει και αποχώρηση από την ενεργό πολιτική.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ενημέρωσε πως τις επόμενες ημέρες θα στείλει την επιστολή παραίτησης του από το βουλευτικό αξίωμα στον Πρόεδρο της Βουλής.

Σχόλιο Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Καταλαβαίνουμε τον πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές πριμοδότησης της ασυδοσίας των funds.

Κανένας αντιπερισπασμός, όμως, δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Η πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται για να μπει τέλος στην καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πράξη. Με αυτούς που έχουν την αυτονομία και μπορούν να συγκρουστούν με τα καρτέλ, τα funds, τη διαφθορά και τη θεσμική παρακμή.

Όσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν.

Συνεχίζουμε ακλόνητα και αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ξέρουν σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ και ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί.

Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής.