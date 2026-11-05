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Τη συνάντηση οργάνωσε ο αιδεσιμότατος Αντόνιο Σπάνταρο, επιδιώκοντας την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και του πολιτιστικού κόσμου.

Οι δύο προσωπικότητες μοιράζονται κοινό ενδιαφέρον για την προώθηση της ειρήνης, με τον Πάπα να χρησιμοποιεί στίχους του μουσικού σε βιβλίο του.

Ο Μπομπ Ντίλαν προκάλεσε αίσθηση με την εμφάνισή του, καθώς διατήρησε την κουκούλα της μπλούζας του κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης.

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Μια απρόσμενη συνάντηση με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 στο Βατικανό, όπου ο πάπας Λέων ΙΔ΄ υποδέχθηκε τον θρυλικό τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Η συνάντηση των δύο ανδρών είχε και ανταλλαγή δώρων. Σύμφωνα με το Vatican News, ο Ποντίφικας προσέφερε στον Ντίλαν ένα ροζάριο, ενώ ο 85χρονος μουσικός τού χάρισε ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Chronicles – Volume One».

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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη διαμεσολάβηση του αιδεσιμότατου Αντόνιο Σπάνταρο, στελέχους του Βατικανού, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και του ευρύτερου πολιτιστικού κόσμου. Μάλιστα, ο ίδιος είχε συμβάλει νωρίτερα μέσα στη χρονιά και στη διοργάνωση της συνάντησης του Πάπα Λέοντα με την Πάτι Σμιθ.

Ο Σπάνταρο περιέγραψε τη μοναδική εμπειρία μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ήταν δύσκολο να μην νιώσεις τη συγκίνηση του να είσαι μέρος μιας συνάντησης που είχε μια πραγματική αίσθηση ιστορικότητας, με το συναίσθημα ότι, σε κάθε βήμα μέσα στο Αποστολικό Παλάτι, απολύτως τα πάντα μπορούσαν να συμβούν!».

Bob Dylan came knockin’ on Pope Leo XIV’ s door Wednesday, as the legendary singer-songwriter and poet visited with the American pope at the Vatican during a break between concert dates in Italy. https://t.co/Zt88z8bYr6 pic.twitter.com/9jTMj2AF82 — ABC News (@ABC) November 4, 2026

Η κουκούλα του Ντίλαν και τα δώρα με τον Πάπα

Αυτό, ωστόσο, που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν η εμφάνιση του Μπομπ Ντίλαν. Ο εμβληματικός μουσικός διατήρησε την κουκούλα της μαύρης μπλούζας του ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ποντίφικα, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα χαλαρό στιλ, που ερχόταν σε αντίθεση με την επισημότητα του χώρου.

Η συνάντηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση του Πάπα Λέοντα με τη μουσική και το έργο του Αμερικανού τραγουδοποιού. Ο 71χρονος Ποντίφικας, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο, έχει δείξει ότι γνωρίζει τη δισκογραφία και τις κοινωνικές αναφορές των τραγουδιών του Ντίλαν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιλογή του να συμπεριλάβει στίχους από το τραγούδι «Go Away You Bomb», που γράφτηκε το 1963, στον πρόλογο βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» («Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο»).

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Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μια αντιπολεμική διαμαρτυρία ενάντια στα πυρηνικά όπλα, ένα ζήτημα στο οποίο ο Πάπας έχει επανειλημμένα αναφερθεί, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πυρηνική οπλοκατοχή.

Πάπας Λέων και Μπομπ Ντίλαν – Πηγή: Reuters

Πάπας Λέων και Μπομπ Ντίλαν – Πηγή: Reuters

Πάπας Λέων και Μπομπ Ντίλαν – Πηγή: Reuters

Η ιστορική συνάντηση με τον Ιωάννη Παύλο Β΄

Ο Λέων ΙΔ΄ δεν είναι ο πρώτος Πάπας που έχει συναντήσει τον Μπομπ Ντίλαν. Το 1997, σε εκκλησιαστική εκδήλωση στη Μπολόνια της Ιταλίας, παρουσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, ο διάσημος μουσικός είχε ανέβει στη σκηνή ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, μεταξύ των οποίων τα «Blowin’ in the Wind», «Knockin’ on Heaven’s Door» και «A Hard Rain’s A-Gonna Fall».

Τότε, ο Ιωάννης Παύλος Β΄ είχε αξιοποιήσει έναν από τους χαρακτηριστικότερους στίχους του «Blowin’ in the Wind», δίνοντας τη δική του θρησκευτική ερμηνεία:

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«Με ρωτήσατε: πόσους δρόμους πρέπει να διαβεί ένας άνθρωπος πριν τον πείτε άνθρωπο; Σας απαντώ: έναν! Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για τον άνθρωπο και αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος είπε: “Εγώ είμαι η οδός”».

Την πρόσφατη συνάντηση επιβεβαίωσε και η εφημερίδα του Βατικανού, η οποία μετέδωσε ότι ο Πάπας «δέχθηκε σε ιδιωτική ακρόαση τον κ. Ρόμπερτ Άλεν Τσίμερμαν», χρησιμοποιώντας το πραγματικό όνομα του Μπομπ Ντίλαν.

Ο Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016, έχει συνδέσει το έργο του με κοινωνικά και αντιπολεμικά μηνύματα. Αντίστοιχα, ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει υιοθετήσει δημόσια θέσεις υπέρ της ειρήνης, ασκώντας κριτική στις πολεμικές συγκρούσεις.

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Οι παρεμβάσεις του Πάπα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Ποντίφικα «άσχετο» σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συνάντηση στο Βατικανό έφερε, έτσι, κοντά δύο προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους, με κοινό σημείο αναφοράς την ειρήνη, αλλά και τη δύναμη του λόγου και της μουσικής.

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