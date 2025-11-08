Λίγο πριν οι ψηφοφόροι τον αναδείξουν σε νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι έγραψε σε ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου: «Η Νέα Υόρκη αλλάζει». Ωστόσο, ο υποψήφιος δεν διέθετε άδεια να χρησιμοποιήσει το τραγούδι με το οποίο ήθελε να συνοδεύσει την ανάρτησή του, την κλασική επιτυχία του θρυλικού Μπομπ Ντίλαν από το 1964, «The Times They Are Α-Changin’».

Σε ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε τις τελευταίες ώρες της ημέρας των εκλόγων, ο 34χρονος υποψήφιος εμφανίζεται να μοιράζει φυλλάδια, να χαιρετά ψηφοφόρους και να περπατά στους δρόμους μαζί με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ενώ εκφωνεί φράσεις όπως: «We all want more money in our pocket, more dignity in our lives, more rest and joy in this wild, beautiful city» («Όλοι θέλουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, περισσότερη αξιοπρέπεια στη ζωή μας, περισσότερη ξεκούραση και χαρά σε αυτήν την άγρια, όμορφη πόλη»).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, η φωνή και η κιθάρα Ντίλαν ακούγονται καθαρά, ερμηνεύοντας το διάσημο τραγούδι, που ξεκινά με τους στίχους:

Come gather ’round people

Wherever you roam

And admit that the waters

Around you have grown

«Συγκεντρωθείτε άνθρωποι, όπου κι αν περιπλανιέστε,

και παραδεχτείτε ότι τα νερά γύρω σας έχουν αλλάξει»

Στο τέλος του βίντεο, καθώς ο κ. Μαμντάνι λέει: «Αυτό, φίλοι μου, ήταν το κίνημά σας», εμφανίζονται στην οθόνη τα λόγια: «Paid for by Zohran for NYC».

Στην πλατφόρμα X, ο κ. Μαμντάνι δημοσίευσε το βίντεο στις 19:48, γράφοντας: «Μόλις κυκλοφόρησε η τελική μας διαφήμιση». Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, το βίντεο είχε εξαφανιστεί από το X, με μια σημείωση που έγραφε: «Αυτό το μέσο έχει απενεργοποιηθεί σε απάντηση αναφοράς από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων».

Η Universal Music Publishing Group (UMPG), αρνήθηκε την χρήση του τραγουδιού καθώς είχε αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής του Ντίλαν το 2020 για περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της UMPG ανέφερε: «Σύμφωνα με την μακροχρόνια πολιτική μας, δεν χορηγούμε άδειες για έργα του Μπομπ Ντίλαν οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα».

Σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, αλλά δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, η εκστρατεία του Μαμντάνι είχε προσφύγει πρόσφατα στην UMPG ζητώντας άδεια χρήσης του τραγουδιού, την οποία όμως αρνήθηκε.

Αν και η Universal έχει πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τον τρόπο χρήσης των τραγουδιών του, ο ίδιος ο Ντίλαν είχε κατά καιρούς αιφνιδιάσει κριτικούς και θαυμαστές, επιτρέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις την εμπορική αξιοποίησή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαφήμιση της Victoria’s Secret το 2004, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι του «Love Sick», με τον ίδιο να εμφανίζεται στο κλιπ.

Με πληροφορίες από The New York Times

