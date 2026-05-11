Disney, magna studios και Sony Music Vision ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει το reunion tour του θρυλικού συγκροτήματος Oasis, «το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του 2025», όπως το χαρακτηρίζουν.

Η μεγάλου μήκους ταινία περιλαμβάνει ανέκδοτο αρχειακό υλικό, πρόβες, backstage και στιγμιότυπα από τις live εμφανίσεις, καθώς και την πρώτη κοινή συνέντευξη των Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ μετά από 25 και πλέον χρόνια.

Παράλληλα με τη sold-out περιοδεία του συγκροτήματος που ξεκίνησε από Βρετανία και Ιρλανδία και συνεχίστηκε σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Αργεντινή και Βραζιλία, η ταινία εξερευνά και το τι σημαίνει η μουσική τους για το κοινό όλο τον κόσμο.

Στο παγκόσμιο τουρ οι φαν της μπάντας είδαν τα αδέρφια να αγκαλιάζονται και να αστειεύονται στη σκηνή, γεγονός που σηματοδότησε μια νέα πορεία για τους Βρετανούς ροκ σταρ μετά από μια δεκαετία προσβολών που εκτόξευαν δημοσίως ο ένας στον άλλον.

Δημιουργός του προς το παρόν άτιτλου ντοκιμαντέρ είναι ο υποψήφιος για BAFTA και Όσκαρ σεναριογράφος και σκηνοθέτης Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders, A Thousand Blows). «Ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία των δυο αδελφών και του συγκροτήματος, αλλά εξίσου σημαντική ήταν και η ιστορία των θαυμαστών, τη ζωή των οποίων άγγιξε και κάποιες φορές άλλαξε για πάντα η μουσική τους. Είναι επίσης η ιστορία του πώς η μουσική και η τραγουδοποιία μπορούν να ενώσουν γενιές, κουλτούρες και χώρες και σε μια εποχή θυμού και διχασμού, να δώσουν έναν λόγο να ελπίζουμε», δήλωσε ο Νάιτ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς (Shut Up and Play the Hits, Meet Me in the Bathroom).

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες IMAX για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τις 11 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο στο Disney+.

Όπως επισημαίνει το BBC, τα concert film είναι η νέα τάση, με πιο πρόσφατα παραδείγματα, την ταινία Eras Tour της Taylor Swift και το Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον.

Με πληροφορίες από BBC

