O κιθαρίστας Πολ Άρθερς των Oasis ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη, ενώ μοιράστηκε τα νέα της υγείας του μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Παράλληλα, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την προσωρινή αποχώρηση του από την περιοδεία «Oasis Live ’25», η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

«Μέσα σε αυτή την χρονιά διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη», έγραψε στην ανάρτησή του. «Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, κάτι που μου επέτρεψε να σεμμετέχω σε αυτή την τόσο απίστευτη περιοδεία. Τώρα, πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα ώστε να συνεχίσω την θεραπεία μου, οπότε θα λείψω από τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ».

Advertisement

Advertisement

Ο Άρθερς συνέχισε, «Είναι πραγματικά λυπηρό που θα χάσω αυτές τις εμφανίσεις, αλλά νιώθω καλά και θα επιστρέψω έτοιμος για το επόμενο στάδιο στη Νότια Αμερική. Να περάσετε υπέροχα και θα σας δω ξανά με το συγκρότημα τον Νοέμβριο. Bonehead. X»

Η επόμενη στάση του συγκροτήματος μετά τη διακοπή του Άρθερς θα είναι στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, στις 15 και 16 Νοεμβρίου.

Ο Άρθερς υπήρξε ιδρυτικό μέλος του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος και συμμετείχε σε αυτό από το 1991 έως το 1999. Πέρυσι επέστρεψε στη σκηνή για την περιοδεία «Live ‘25 Tour», η οποία σηματοδότησε την πολυαναμενόμενη επανένωση των Oasis.

Ο 58χρονος κιθαρίστας είχε δώσει ξανά μάχη με την υγεία του το 2022, καθώς είχε διαγνωστεί με καρκίνο στις αμυγδαλές. Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, είχε ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εξετάσεις του ήταν καθαρές, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για τη στήριξη

Με πληροφορίες από Deadline