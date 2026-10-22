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Η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ότι ο Πάπας Λέων δεν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε περαιτέρω επεμβάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου.

Ο Πάπας Λέων δεν θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεμβάσεις

Ο Δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και ο Καθηγητής Στέφανο Μαργαριτόρα εξέδωσαν ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, σημειώνοντας ότι η μεταγενέστερη ογκολογική αξιολόγηση επιβεβαίωσε πως «δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία», καθώς έγινε έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση.

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Pope Leo XIV’s doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized. Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that “no further treatment is necessary.” — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

«Οι τελικές εκθέσεις της ιστοπαθολογικής εξέτασης και του μοριακού ελέγχου επί του ιστού που αφαιρέθηκε κατά τη χειρουργική επέμβαση του Αγίου Πατέρα εκδόθηκαν σήμερα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι ο όγκος ήταν αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα και ότι η νόσος ήταν εντοπισμένη. Η επακόλουθη ογκολογική αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία», αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του Βατικανού.

Οι γιατροί ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν υπάρχει λόγος ο Ποντίφικας να αναβάλλει το προγραμματισμένο του ταξίδι στη Νότια Αμερική, αλλά πηγές του Βατικανού υποστηρίζουν ότι ο Πάπας πρέπει να αναρρώσει πρώτα και να προσαρμόσει το πρόγραμμά του για να μην επιβαρύνει την υγεία του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Λέων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις 13 Οκτωβρίου, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα του, και διαγνώστηκε με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, τη συνηθέστερη μορφή καρκίνου του πνεύμονα.