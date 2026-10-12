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Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης αναμένεται να μεταβεί το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου που εντοπίστηκε σε έναν από τους πνεύμονές του.

Όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του Βατικανού, ο όζος εντοπίστηκε στο πλαίσιο προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων και όχι έπειτα από την εμφάνιση κάποιου συμπτώματος που θα απαιτούσε περαιτέρω διερεύνηση, όπως φλεγμονή ή λοίμωξη.

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Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, δήλωσε ότι ο Ποντίφικας συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του για τη σημερινή ημέρα.

Χωρίς αλλαγές η προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ουρουγουάη

Την ίδια στιγμή, η Επισκοπική Διάσκεψη της Ουρουγουάης ανακοίνωσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν προβλέπεται αλλαγή στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα στη χώρα. Το ταξίδι είναι προγραμματισμένο για τις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου.

«Η Εκκλησία της Ουρουγουάης συνεχίζει να εργάζεται και να προετοιμάζεται για να υποδεχθεί τον Άγιο Πατέρα και να ζήσει μαζί του αυτό το γεγονός», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι επίσκοποι της χώρας απευθύνουν έκκληση στους πιστούς να προσευχηθούν για την υγεία του Ποντίφικα, ενόψει της χειρουργικής επέμβασης.

Με πληροφορίες από Vatican News