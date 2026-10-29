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Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τόνισε ότι τα οχήματα εξελίχθηκαν από απλά μέσα μεταφοράς σε εργαλεία επικοινωνίας που επιτρέπουν στον Ποντίφικα να έρχεται σε άμεση επαφή με τους πιστούς.

Η έκθεση αναδεικνύει τον σχεδιαστικό μετασχηματισμό των οχημάτων, από την πολυτέλεια του παρελθόντος στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και τις περιβαλλοντικές καινοτομίες όπως τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ευχαρίστησε τη Mercedes-Benz για τη μακροχρόνια συνεργασία της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας στην υπηρεσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κοινού καλού.

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Μια έκθεση αφιερωμένη στο «Popemobile», το εμβληματικό όχημα που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα επιτρέπει στους Πάπες να βρίσκονται κοντά στους πιστούς, τόσο στη Ρώμη όσο και κατά τις επισκέψεις τους στο εξωτερικό, εγκαινιάζει το Βατικανό.

Τα Μουσεία του Βατικανού παρουσίασαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου μια πρώτη εικόνα της έκθεσης με τίτλο «Ένας αιώνας του Popemobile», η οποία περιλαμβάνει οκτώ εκδόσεις της Mercedes-Benz που χρησιμοποιήθηκαν από τους επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 1930. Η έκθεση ανοίγει επίσημα για το κοινό την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

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Pope Leo XIV met with Mercedes-Benz executives at the Vatican to mark a century since the first Popemobile was delivered to Pope Pius XI in 1930.



Once a means of transportation, it has become an instrument of encounter between the Pope and the faithful.



Leo urged the automakers… pic.twitter.com/KRLhn6dJXX — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 28, 2026

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και η εξέλιξη του Popemobile

Με αφορμή την έκθεση, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, γνωστός για την αγάπη του για τα αυτοκίνητα, συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της Mercedes-Benz και τους ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους με την Αγία Έδρα.

Στην ομιλία του, ο Ποντίφικας υπογράμμισε ότι η πρόοδος της αυτοκινητοβιομηχανίας συνδέθηκε στενά με την εξέλιξη των παπικών ταξιδιών, καθώς τα οχήματα προσαρμόζονταν στις ανάγκες της εποχής.

Almost 100 years of popemobiles. 🚗🇻🇦 https://t.co/2UMRzVar1k — Ishmael Adibuah🇻🇦🇳🇬🇺🇸 (@IshmaelAdibuah) October 28, 2026

«Με την πάροδο των δεκαετιών, το Popemobile εξελίχθηκε από μέσο μεταφοράς σε όργανο συνάντησης, επιτρέποντας στον Ποντίφικα να έρχεται πιο κοντά στους πιστούς κατά τη διάρκεια ποιμαντικών επισκέψεων και δημόσιων εορτασμών», δήλωσε ο Λέων ΙΔ΄.

Όπως πρόσθεσε, η συνεργασία της Mercedes-Benz έχει συμβάλει στην αποστολή της Εκκλησίας να προσεγγίζει τους ανθρώπους και να μεταφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και φιλανθρωπίας.

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The Vatican Museums has a pretty exhibition showcasing a hundred years of Popemobiles. https://t.co/LURhWNjJAR — Catholic Sat (@CatholicSat) October 28, 2026

Από την πολυτέλεια του 1930 στη σύγχρονη ασφάλεια

Το παλαιότερο όχημα της έκθεσης είναι η Mercedes-Benz Nürburg 460, η οποία παραδόθηκε στον Πάπα Πίο ΙΑ΄ στις 23 Μαΐου 1930. Το αυτοκίνητο διέθετε πολυτελή πολυθρόνα επενδυμένη με μεταξωτό μπροκάρ, καθώς και φινιρίσματα από εκλεκτό ξύλο και μέταλλο.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για παπική χρήση, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυτέλεια και στις εξατομικευμένες ανάγκες του Ποντίφικα.

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«Κατασκευάστηκε, σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε ειδικά για παπική χρήση, σε τέτοιο βαθμό που μόνο συγκρίνοντάς το μπορεί κανείς να δει τη μετάβαση από τη μαζική παραγωγή στη μοναδική κατασκευή», δήλωσε ο Σάντρο Μπαρμπαγκάλο, επιμελητής του Τμήματος Ιστορικών Συλλογών των Μουσείων του Βατικανού.

Όπως εξήγησε, τα μεταγενέστερα οχήματα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε ο Πάπας να μπορεί να βλέπει τους πιστούς και να είναι ορατός από αυτούς, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την άνεσή του.

Με την πάροδο των χρόνων, οι σχεδιαστικές αλλαγές αντανακλούσαν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των παπικών μετακινήσεων. Βασικός στόχος ήταν η άμεση επαφή με το πλήθος, ενώ τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στη δυνατότητα του Ποντίφικα να ευλογεί μωρά που τον πλησιάζουν.

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Pope Francis’ ‘Popemobiles’ https://t.co/lLQBCDHLd9 — Daily Mail (@DailyMail) April 21, 2025

Οι καινοτομίες που άλλαξαν τα παπικά οχήματα

Το 1960, ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ έλαβε τη Mercedes-Benz 300 d Landaulet, η οποία διέθετε αφαιρούμενα πίσω πλαϊνά παράθυρα. Η συγκεκριμένη καινοτομία επέτρεπε στον Ποντίφικα να απλώνει το χέρι του και να αγγίζει τους ανθρώπους που συναντούσε κατά τη διαδρομή του.

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το 1980, όταν η Mercedes-Benz ανέπτυξε το μοντέλο 230 G για την επίσκεψη του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β΄ στη Γερμανία.

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Το όχημα διέθετε έναν ψηλό, διαφανή θόλο στο πίσω μέρος, ο οποίος προσέφερε προστασία στον Πάπα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εκατομμύρια πιστοί που συγκεντρώνονταν για να τον δουν θα είχαν καθαρή ορατότητα.

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Οι αλλαγές αυτές αποτύπωναν τη σταδιακή μετατροπή του Popemobile σε ένα ειδικά σχεδιασμένο όχημα που συνδύαζε την ασφάλεια με την ανάγκη του Ποντίφικα να βρίσκεται σε άμεση επαφή με το πλήθος.

Photo!Pope Leo XIV today met with executives of Mercedes-Benz, who are in Rome for a special exhibition titled “A Century of the Popemobile.” The Holy Father thanked the German automaker for its longstanding collaboration with the Holy See, which dates back to 1930, when a Mercedes-Benz vehicle was delivered to Pope Pius XI. In his address, Pope Leo noted that the so-called “Popemobiles” have evolved from mere means of transportation into “instruments of encounter.” He thanked the executives for helping facilitate the Church’s mission of reaching out to people and spreading a message of faith, hope and charity throughout the world. #kgrupdates — Kasese Guide Radio (@1005kgr) October 28, 2026

Το ηλεκτρικό Popemobile και το βλέμμα στο μέλλον

Στην ομιλία του προς τα στελέχη της Mercedes-Benz, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε επίσης στο ηλεκτρικό παπικό όχημα που είχε παρουσιαστεί στον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, σε συμφωνία με τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες του Αργεντινού Ποντίφικα.

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Κλείνοντας, κάλεσε την εταιρεία να συνεχίσει να αξιοποιεί την τεχνολογική καινοτομία προς όφελος του ανθρώπου και της κοινωνίας.

«Με αυτό το πνεύμα, σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να θέτετε την τεχνολογική καινοτομία στην υπηρεσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της φροντίδας της δημιουργίας και του κοινού καλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση στα Μουσεία του Βατικανού αναδεικνύει έτσι την ιστορία ενός οχήματος που ξεκίνησε ως πολυτελές μέσο μεταφοράς και εξελίχθηκε σε σύμβολο της παρουσίας του Πάπα ανάμεσα στους πιστούς, με την τεχνολογία, την ασφάλεια και την επικοινωνία να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε νέας γενιάς.