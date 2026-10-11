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O Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα, αναφέρουν ξένα ΜΜΕ.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα

Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ή την αναμενόμενη διάρκεια της ανάρρωσης.

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Ο 71χρονος Ποντίφικας γνωστοποίησε το νέο κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία του μεσημεριού. Η διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων.

Durante l’Angelus della domenica, affacciato su Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha condiviso con i fedeli la scoperta di un “nodulo in fase iniziale al polmone, ho deciso di operarmi per toglierlo” Per il momento, non ci sono dettagli sulla natura del nodulo. #news #skytg24 https://t.co/3M7WXohM4B October 11, 2026

«Ο όζος εντοπίστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο και είναι πλήρως περιορισμένος. Αφήνομαι στις προσευχές σας», είπε ο Πάπας απευθυνόμενος στους πιστούς του.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν έχει γνωστό ιστορικό σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αντιθέτως, διατηρεί έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής, καθώς παίζει τακτικά τένις και κολυμπά κατά την παραμονή του στη θερινή παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Pope Leo said that doctors had detected a small growth on his lung during a recent health check and he would be undergoing surgery this week to remove it, in the first health scare of the 71-year-old pontiff’s tenure. https://t.co/8GYssAicR0 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 11, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη περιοδεία του στη Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα, ο Ποντίφικας αναμένεται να επισκεφθεί την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.