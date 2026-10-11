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O Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα, αναφέρουν ξένα ΜΜΕ.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα

Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ή την αναμενόμενη διάρκεια της ανάρρωσης.

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Ο 71χρονος Ποντίφικας γνωστοποίησε το νέο κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία του μεσημεριού. Η διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων.

«Ο όζος εντοπίστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο και είναι πλήρως περιορισμένος. Αφήνομαι στις προσευχές σας», είπε ο Πάπας απευθυνόμενος στους πιστούς του.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν έχει γνωστό ιστορικό σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αντιθέτως, διατηρεί έναν ιδιαίτερα δραστήριο τρόπο ζωής, καθώς παίζει τακτικά τένις και κολυμπά κατά την παραμονή του στη θερινή παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη περιοδεία του στη Λατινική Αμερική. Συγκεκριμένα, ο Ποντίφικας αναμένεται να επισκεφθεί την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.