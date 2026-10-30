Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Πάπας Λέων XIV άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα μέσω ταχυδρομείου για τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Βατικανό επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας Πάπας συμμετέχει σε πολιτικές εκλογικές διαδικασίες.

Ο γεννημένος στο Σικάγο Ποντίφικας υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος και του καθήκοντος των πολιτών να συμμετέχουν στα δημοκρατικά δρώμενα.

Ο Λέων έχει ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Περού.

Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω μιας περιόδου έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Πάπα και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Πάπας Λέων XIV υπέβαλε τη ψήφό του μέσω ταχυδρομείου για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία ένας Πάπας ψήφισε σε πολιτικές εκλογές.

Το Γραφείο Τύπου του Βατικανού ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Λέων, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο, «άσκησε το δικαίωμα ψήφου του ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Advertisement

Advertisement

Pope Leo XIV has become the first pontiff to vote in a U.S. election. The Vatican confirmed Friday that the American-born pope submitted a mail-in ballot in his native Chicago ahead of November’s midterm elections, citing his longstanding belief in civic participation. The pope, formerly Cardinal Robert Prevost, "has exercised his right to vote as a United States citizen, whenever he was eligible to do so," the Holy See press office said. Read more: https://t.co/XuzIhoIxqz — CBS News (@CBSNews) October 30, 2026

«Ο Άγιος Πατέρας επιβεβαίωσε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των ετών διαμονής του στο Περού, άσκησε το δικαίωμα ψήφου του όποτε είχε το δικαίωμα να το πράξει», συνεχίζει η δήλωση. Ο Λέων εργάστηκε για χρόνια ως ιεραπόστολος και αργότερα ως επίσκοπος στο Περού και έχει περουβιανή υπηκοότητα.

«Ο Άγιος Πατέρας εκφράζει την πίστη του στο δικαίωμα και το καθήκον των πολιτών να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες», πρόσθεσε.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, θα καθορίσουν τη σύνθεση του Κογκρέσου για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ έχει έρθει επανειλημμένα σε σύγκρουση με τον Λέοντα, κατηγορώντας τον ότι είναι «αδύναμος απέναντι στο έγκλημα» και «απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική».

«Δεν ήταν σε καμία λίστα υποψηφίων για Πάπα, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός, και θεώρησαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social τον Απρίλιο.

Advertisement

Από την πλευρά του, ο Λέο έχει ασκήσει κριτική στη σκληρή στάση των ΗΠΑ όσον αφορά τη μετανάστευση και στις απειλές του Τραμπ προς το Ιράν.

Ο 71χρονος ποντίφικας θα είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει τόσο για τις εκλογές για τη Γερουσία του Ιλινόις όσο και στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας, όπου ο νυν κυβερνήτης, ο Δημοκρατικός JB Pritzker, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Darren Bailey και τον ανεξάρτητο Collin Corbett.

Advertisement