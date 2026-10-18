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Λίγες ώρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Πάπας Λέων ευλόγησε σήμερα 18 Οκτωβρίου τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που του προσέφεραν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας με την υγεία του.

Μία ημέρα μετά το εξιτήριό του από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο ποντίφικας ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει σταδιακά στα καθήκοντά του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγάπη και τη συμπαράσταση που έλαβε τόσο από τους πιστούς όσο και από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

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«Αισθάνθηκα τη στήριξή σας, ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία, τώρα, τις δραστηριότητές μου, με τη βοήθεια του Θεού και των προσευχών σας», δήλωσε ο Πάπας Λέων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η περιπέτεια που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες τον έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο κοντά στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο ποντίφικας δεν παρέλειψε, επίσης, να ευχαριστήσει για ακόμη μία φορά τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Τζεμέλι για τη φροντίδα που του παρείχαν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο Βορειοαμερικανός Πάπας επιθυμεί να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Λατινική Αμερική, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η οριστική απόφαση για το αν θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις της ιατρικής ομάδας που τον χειρούργησε την περασμένη Τρίτη.

Με πληροφορίες από Reuters