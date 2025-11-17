Τι κοινό έχουν ο Μπομπ Ντίλαν, η Madonna, η Beyoncé και η Adele; Όλοι τους ζητούν από τους θεατές να κρατούν κλειστά τα κινητά τηλέφωνα στις συναυλίες τους. Όσοι επιθυμούν να τους παρακολουθήσουν ζωντανά είτε αφήνουν το κινητό στο σπίτι είτε το παραδίδουν στην είσοδο του χώρου.

Στη συναυλία του Μπομπ Ντίλαν, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στο Coventry Building Society Arena στην Βρετανία, οι θαυμαστές του 84χρονου θρύλου παραβρέθηκαν για να ζήσουν μία αξέχαστη βραδιά, αλλά χωρίς οθόνες. Για την ακρίβεια, οι θεατές κλήθηκαν να τοποθετήσουν τις συσκευές τους σε μια ειδική θήκη ασφαλείας Yondr, η οποία κλειδώνει και δεν ανοίγει παρά μόνο μετά το τέλος της συναυλίας.

Ο Ντίλαν, δημιουργός εμβληματικών τραγουδιών όπως «The Times They Are A-Changin’» και «Like A Rolling Stone», ακολουθεί τα βήματα της Adele και της Madonna, οι οποίες επίσης επιθυμούν το κοινό απόλυτα αφοσιωμένο στη μουσική εμπειρία της στιγμής και όχι στο να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο.

«Θέλεις να ζήσεις τη στιγμή κι αυτό δεν γίνεται όσο κοιτάς το τηλέφωνο»

Η Eva Seaton, κάτοικος της περιοχής, παραδέχτηκε πως συνηθίζει να καταγράφει στιγμιότυπα από τις συναυλίες και να τα ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν το βρίσκω κακό. Μου αρέσει να ξαναβλέπω τα βίντεο μου, αποτελούν τις αναμνήσεις που έχω κρατήσει από μία ξεχωριστή βραδιά», όπως ανέφερε. Αντίθετα, ο Jack Rafferty θεωρεί πως τα κινητά έχουν γίνει άχρηστη υπερβολή: «Θέλεις να ζήσεις τη στιγμή. Κι αυτό δεν γίνεται όσο κοιτάς το τηλέφωνο». Παράλληλα, κατανοεί ότι για νέους καλλιτέχνες η βιντεοσκόπηση από το κοινό και η επακόλουθη κοινοποίηση στα μέσα δικτύωσης λειτουργεί και ως διαφήμιση.

Η Jo Kendall, μουσικός παραγωγός, επισημαίνει ότι ο Ντίλαν δεν είναι ο πρώτος που έχει «επιβάλλει» τέτοιου είδους πρακτικές στις συναυλίες του. Σύμφωνα με τη Yondr, πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα τις ειδικές θήκες που κλειδώνουν τα κινητά. «Οι θεατές μιλούν μεταξύ τους, κοιτούν τη σκηνή αντί για την οθόνη. Συνολικά, η εμπειρία είναι καλύτερη», σημειώνει εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ανάλογη εμπειρία περιέγραψε και η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ, σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό Rolling Stone για συναυλία των Bruno Mars και Anderson Paak στο Λας Βέγκας: «Μου κλείδωσαν το κινητό. Δεν έχω ξαναπεράσει καλύτερα σε συναυλία εδώ και χρόνια. Ένιωσα σαν να γύρισα στη δεκαετία του ’70. Όλοι τραγουδούσαν, χόρευαν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Ήταν πραγματικά μαγικό».

Το φαινόμενο επεκτείνεται και πέρα από τις συναυλίες σπουδαίων καλλιτεχνών. Στο No Art Festival που διοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Flevopark του Άμστερνταμ, οι κάτοχοι εισιτηρίων κλήθηκαν να παραδώσουν τα smartphones τους σε ειδικούς φακέλους στην είσοδο και να τα παραλάβουν ξανά μόνο στο τέλος της βραδιάς. Οι διοργανωτές, Bora Güney και Ruud Boymans, είχαν απογοητευτεί από το κοινό το οποίο είτε ηχογραφούσε συνεχώς είτε έκανε live streaming, αλλοιώνοντας -όπως υποστηρίζουν-, την ατμόσφαιρα και τη συλλογική εμπειρία.

Σε μια εποχή όπου η συναυλιακή εμπειρία συχνά «φιλτράρεται» μέσα από οθόνες, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες και διοργανωτές επιλέγουν να επιστρέψουν σε μια πιο άμεση, αληθινή, απερίσπαστη επαφή μεταξύ κοινού και μουσικής.

