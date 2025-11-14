Οι Radiohead, Dua Lipa και Coldplay είναι μεταξύ των δεκάδων παγκοσμίου φήμης καλλιτενών που καλούν τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ να τηρήσει τη δέσμευσή του όσον αφορά την αντιμετώπιση των «εξωφρενικών και επιβλαβών» πρακτικών των ιστοσελίδων μεταπώλησης εισιτηρίων.

Σε κοινή δήλωση, οι καλλιτέχνες καλούν τον Βρετανό πρωθυπουργό να εκπληρώσει τη δέσμευση του κόμματος των Εργατικών, περιορίζοντας τις τιμές μεταπώλησης εισιτηρίων. Σε πλατφόρμες, όπως είναι οι Viagogo και StubHub, τα εισιτήρια για δημοφιλείς συναυλίες μπορεί να κοστίσουν χιλιάδες λίρες.

Οι καλλιτέχνες υπογράμμισαν ότι η επιβολή ενός αυστηρού ανώτατου ορίου στις τιμές θα συμβάλει στη διόρθωση των στρεβλώσεων μιας εξωφρενικής και επιζήμιας αγοράς μεταπώλησης εισιτηρίων, μιας αγοράς που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεταπωλητών η οποία, μέσω των εκμεταλλευτικών τους πρακτικών, στερεί από τους θαυμαστές την πρόσβαση στη μουσική, το θέατρο, τον αθλητισμό και σε όσα αγαπούν.

Which? has joined major artists, venues, and fan groups to call on @Keir_Starmer to deliver on his promise to cap ticket resale prices.

The current system is failing genuine fans. It’s time for the government to step in and put proper protections in place.#StopFleecingFans pic.twitter.com/0j4pKMspzq November 13, 2025

Η «spec» πώληση και πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεταπωλητές χρησιμοποίησαν bots και ειδικό λογισμικό προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό των εισιτηρίων που μπορούσαν να αποκτήσουν, γεγονός που οδήγησε σε διώξεις και ποινές φυλάκισης.

Για παράδειγμα, εισιτήρια για τις συναυλίες των Oasis στο Στάδιο Γουέμπλεϊ πωλούνταν στις 3.498,85 λίρες (περίπου 3.964 ευρώ) στην StubHub και 4.442 λίρες (5.036 ευρώ περίπου) στη Viagogo, ενώ εισιτήριο των Coldplay, επίσης για το Γουέμπλεϊ , κόστιζε 814,52 λίρες ( περίπου 923,20 ευρώ) στη StubHub.

Το πιο ακραίο περιστατικό που κατέγραψε η Which? ήταν εισιτήριο για το All Points East Festival στο Victoria Park του Λονδίνου, το οποίο εμφανιζόταν στη Viagogo με την τιμή των 114.666 λιρών (περίπου 129.865 ευρώ).

Η ομάδα του Which? (καταναλωτική εταιρεία προώθησης προϊόντων) ανέδειξε επίσης στοιχεία για μία φερόμενη πρακτική η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «speculative selling» (εικονική πώληση), επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αποκαλύψεις του Guardian.

So @TicketmasterUK selling Oasis tickets for double the price, 2 hours after they told me there was none available, because they are “in demand” #Oasis25 pic.twitter.com/olNjqwLboV — Alice Whaley (@alicewhaley) August 31, 2024

Η «spec» πώληση, όπως είναι γνωστή μεταξύ των μεταπωλητών, είναι μία πρακτική απάτης, κατά την οποία ο μεταπωλητής διαφημίζει ένα εισιτήριο που δεν διαθέτει στην πραγματικότητα, εισπράττει τα χρήματα του πελάτη και στη συνέχεια προσπαθεί να αγοράσει ένα πραγματικό εισιτήριο πολύ φθηνότερα, εξασφαλίζοντας το κέρδος. Οι Viagogo και StubHub δήλωσαν ότι δεν επιτρέπουν αυτήν την πρακτική στις ιστοσελίδες τους.

«Αναιρούνται η προσπάθειες των καλλιτεχνών να κάνουν τις εκδηλώσεις προσβάσιμες»

Συνολικά, 38 καλλιτέχνες υπέγραψαν την επιστολή προς τον Στάρμερ, ανάμεσά τους οι Iron Maiden, Τζόνι Μαρ, Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure, Σαμ Φέντερ, Νικ Κέιβ, Πόλυ Τζιν Χάρβεϊ, ο ντράμερ των Pink Floyd, Νικ Μέισον, Mogwai και New Order.

«Για πολύ καιρό ορισμένες πλατφόρμες επέτρεπαν στους μεταπωλητές να αγοράζουν εισιτήρια μαζικά και να τα μεταπωλούν σε αστρονομικές τιμές, αναγκάζοντας τους φαν είτε να πληρώσουν υπέρογκα ποσά είτε να χάσουν εντελώς την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάποια συναυλία», ανέφεραν οι καλλιτέχνες στην κοινή επιστολή τους.

🚨 Ticket pricing confirmed for Oasis Live’ 25 🚨



Cardiff – £73.00 (seating) £150.00 (standing)

Manchester – £148.50 (standing)

London – £101.75 (seating) £151.25 (standing)

Edinburgh- £74.00 (seating) £151.00 (standing) pic.twitter.com/hM4gSSMRnr — Oasis Mania (@OasisMania) August 29, 2024

«Τέτοιου είδους πρακτικές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των θαυμαστών όσον αφορά τις ζωντανές εκδηλώσεις και αναιρεί τις προσπάθειες των καλλιτεχνών και των διοργανωτών να κάνουν τις συναυλίες περισσότερο προσιτές και προσβάσιμες προς το ευρύ κοινό», συνεχίζει η δήλωση.

Οι καλλιτέχνες, με τη στήριξη οργανισμών όπως οι UK Music, FanFair Alliance και Football Supporters’ Association, υποστήριξαν ότι η κατάργηση της κερδοσκοπικής μεταπώλησης δεν θα δημιουργούσε εμπόδια, αλλά αντίθετα θα βοηθούσε το κοινό να εντοπίζει πιο εύκολα τις παράνομες πρακτικές.

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει έναν ενδεχόμενο περιορισμό μεταξύ 0% και 30% πάνω από την αρχική τιμή του εισιτηρίου, με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης να αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από The Guardian

