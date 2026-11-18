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Με ποσοστό 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης, η Πελτόλα απέφυγε τους επιπλέον γύρους καταμέτρησης του συστήματος αξιολογικής ψήφου που εφαρμόζεται στην πολιτεία.

Οι Δημοκρατικοί αποκτούν συνολικά 56 έδρες στη Γερουσία, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια περίοδο έντονης πολιτικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η νίκη αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος επιτυχιών για το κόμμα σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες, ενώ παράλληλα εκλέχθηκε και Δημοκρατικός κυβερνήτης στην Αλάσκα.

Παρά τις καταγγελίες των Ρεπουμπλικάνων για απόπειρα σύγχυσης των ψηφοφόρων λόγω της υποψηφιότητας προσώπου με παρεμφερές όνομα, το ομοσπονδιακό δικαστήριο επικύρωσε το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί κατόρθωσαν να επικρατήσουν στην Αλάσκα, καθώς η Μέρι Πελτόλα νίκησε τον επί δύο θητείες Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, εξασφαλίζοντας για το κόμμα της την ευρύτερη πλειοψηφία στην άνω Βουλή έπειτα από 16 χρόνια.

Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν την Αλάσκα με την Πέλτολα

Συγκεντρώνοντας το 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης έναντι 46% του Σάλιβαν, η Πελτόλα ξεπέρασε το όριο του 50% και απέφυγε τους επιπλέον γύρους καταμέτρησης, που προβλέπει το σύστημα αξιολογικής ψήφου (ranked-choice voting) της πολιτείας. Σε συνδυασμό με την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν το έδαφος για δύο χρόνια σκληρής πολιτικής σύγκρουσης και πιθανού νομοθετικού αδιεξόδου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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We did it, Alaska! https://t.co/4bDrCCl10d — Mary Peltola (@MaryPeltola) November 18, 2026

Η επιτυχία της Πελτόλα ήρθε να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κύμα νικών των Δημοκρατικών σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες, όπως η Νότια Καρολίνα, το Τέξας, το Κάνσας και το Μισισίπι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, οι ψηφοφόροι εξέλεξαν επίσης Δημοκρατικό κυβερνήτη (τον Τζόναθαν Κράις-Τόμκινς) για πρώτη φορά από το 1998.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Δημοκρατικοί θα καταλαμβάνουν πλέον από τον Ιανουάριο 56 έδρες στην ομοσπονδιακή άνω Βουλή, έναντι 44 των Ρεπουμπλικάνων.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να εξασφαλίζεις την υποστήριξη των πολιτών της Αλάσκας στον αγώνα μας εναντίον της απληστίας των μεγάλων εταιρειών και για να πέσουν τα κόστη (διαβίωσης) και να βάλουμε πρώτα την Αλάσκα», ήταν η αντίδραση της πολιτικού μέσω X.

Η εκλογική της νίκη επιβεβαιώνει πόσο πελώριο ήταν το λεγόμενο μπλε κύμα, η σαρωτική επικράτηση της αντιπολίτευσης στις ενδιάμεσες εκλογές, και ολοκληρώνει το βαρύ χτύπημα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου έχει υποχωρήσει στο ναδίρ εξαιτίας του πληθωρισμού που δεν λέει να αποκλιμακωθεί και του πολέμου του εναντίον του Ιράν.

The Democrats have seized the Alaskan Senate seat from sitting Republican Dan Sullivan. Mary Peltola – an Alaska Native of Yup’ik heritage – becomes one of the first two Native American women to serve in the Senate. The race was overshadowed by an unaffiliated candidate, called Daniel J Sullivan, who Republicans claimed was a ‘spoiler’ enrolled to confuse voters by the Democrats – something they strongly denied. Advertisement November 18, 2026

Η παράταξη των δημοκρατικών, που πήρε τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, είχε να εξασφαλίσει τόσο ευρεία πλειοψηφία στη Γερουσία από τις αρχές της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα (60 έδρες μεταξύ του 2009 και του 2011).

Η κόντρα με τους Σάλιβαν

Η προεκλογική εκστρατεία της Μέρι Πελτόλα είχε δεχτεί πυρά μετά από δημοσίευμα των New York Times ότι οι Δημοκρατικοί προσπάθησαν να στρατολογήσουν έναν υποψήφιο ονόματι Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν, έναν εντελώς άγνωστο πολιτικό που κατοικεί σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη και έχει το ίδιο όνομα με τον πρώην γερουσιαστή και εν ενεργεία βουλευτή της πολιτείας, Νταν Σ. Σάλιβαν, σε μια φερόμενη προσπάθεια να θέλουν να μπερδέψουν τους ψηφοφόρους.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε προσφυγή, την οποία όμως ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε. Η κυβέρνηση ζητούσε να εμποδιστεί η επικύρωση ενδεχόμενης ήττας του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, εφόσον οι ψήφοι ενός άλλου υποψηφίου με σχεδόν ίδιο όνομα θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει το αποτέλεσμα.

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Μικρή σημασία θα είχε αυτό βέβαια, καθώς η παρουσία του δεύτερου Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο (όπου έλαβε μόλις 2,5% στις προκριματικές) αποδείχθηκε ανίκανη να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα.