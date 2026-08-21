Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οκτώ άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν ένα αεροπλάνο τσάρτερ συνετρίβη κοντά σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στρατιωτικού ραντάρ στη δυτική Αλάσκα, ανακοινώθηκε από τη στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την περιοχή της Αλάσκας.

Ένα Cessna 441 της αεροπορικής εταιρείας τσάρτερ Security Aviation, που έχει έδρα το Άνκορατζ, συνετρίβη γύρω στις 12:15 μ.μ. (23:14 ώρα Ελλάδας) δυτικά του Σταθμού Ραντάρ Μακράς Εμβέλειας (LRRS) του Ακρωτηρίου Νιούενχαμ στην Αλάσκα, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Advertisement

Advertisement

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άνκορατζ και είχε προορισμό το Ακρωτήριο Νιούενχαμ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες.

Η εγκατάσταση στο Ακρωτήριο Νιούενχαμ είναι τμήμα του δικτύου των απομακρυσμένων ραντάρ που παρακολουθούν τα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Αλάσκας και κατά μήκος των συνόρων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ