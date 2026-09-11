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Το σκάφος ανατράπηκε λόγω κακοκαιρίας και εμπλοκής πετονιάς στη μηχανή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο αδελφός και ο ξάδελφός του.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε τον έφηβο τη Δευτέρα και τον μετέφερε για νοσηλεία με συμπτώματα υποθερμίας.

Οι διασώστες χαρακτήρισαν την επιβίωσή του εξαιρετικά σπάνια, δεδομένων των ακραίων συνθηκών και της χαμηλής θερμοκρασίας των υδάτων.

Ο νεαρός κατάφερε να παραμείνει ζωντανός μέχρι την άφιξη των αρχών, έχοντας προσκολληθεί στο κύτος του αλιευτικού σκάφους.

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Mε σύμμαχό του την πίστη, ένας 15χρονος κατόρθωσε να επιβιώσει για τρεις ημέρες στη θάλασσα, πάνω στο αναποδογυρισμένο αλιευτικό σκάφος στα παγωμένα νερά της Αλάσκας.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ τη Δευτέρα, όταν οι διασώστες είδαν μια μικρή φιγούρα με κίτρινο αδιάβροχο και μαύρη κουκούλα να βρίσκεται πάνω στο κύτος του σκάφους. Ανασύρθηκε ζωντανός, αλλά με συμπτώματα υποθερμίας.

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Ο 15χρονος Πάρκερ είχε αναχωρήσει την περασμένη Παρασκευή από τη περιοχή Σαβούνγκα, στο νησί του Αγίου Λαυρεντίου, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό Σίντνεϊ του και έναν ξάδελφό τους.

Teen Survives Days at Sea After Boat Capsizes in Alaska



A 15-year-old boy was rescued after spending days clinging to an overturned fishing boat near St. Lawrence Island, Alaska. His older brother and cousin died after the vessel capsized, while the teen survived without food… pic.twitter.com/DTj6F0AU51 September 11, 2026

Το μικρό αλιευτικό σκάφος, μήκους 5,5 μέτρων, στο οποίο είχαν επιβιβαστεί αναμενόταν να επιστρέψει νωρίς την Κυριακή. Όταν όμως δεν αγκυροβόλησε στο λιμάνι, δηλώθηκε ως αγνοούμενο το ίδιο βράδυ από τις οικογένειές τους και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια πετονιά μπλέχτηκε στη μηχανή του σκάφους, ενώ οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επιδείνωσαν την κατάσταση, με αποτέλεσμα το σκάφος να ανατραπεί. Ο Σίντνεϊ προσπάθησε να ανακτήσει ένα σωσίβιο για τον μικρότερο αδελφό του, όμως παρασύρθηκε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του. Ο Πάρκερ και ο ξάδελφός του κατάφεραν να ανέβουν πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος και να περιμένουν βοήθεια.

«Κολύμπησε μόνο περίπου 1,5 με 2 μέτρα πριν πνιγεί»

Τα δύο παιδιά έμειναν μαζί όλη τη νύχτα, παλεύοντας να αντέξουν τις ακραίες συνθήκες. Ωστόσο, ο ξάδελφος του 15χρονου, σύμφωνα με μαρτυρίες της οικογένειας, πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να πέσει στο νερό για να κολυμπήσει.

«Κολύμπησε μόνο περίπου 1,5 με 2 μέτρα πριν πνιγεί», δήλωσε στο NBC News ο αδελφός του Πάρκερ. Ο 15χρονος έμεινε πλέον μόνος πάνω στο σκάφος, περιμένοντας τη διάσωση.

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«Ήταν σίγουρος ότι θα τα καταφέρει»

Η οικογένεια του Πάρκερ περιγράφει έναν έφηβο που δεν έχασε την ελπίδα του παρά τις συνθήκες που έμοιαζαν αδύνατο να ξεπεραστούν. «Ήταν γονατιστός και προσευχόταν ασταμάτητα», ανέφερε ο αδελφός του. Όπως είπε, ο Πάρκερ ήταν πεπεισμένος ότι θα επιβίωνε και ότι οι διασώστες θα τον έβρισκαν. «Ήταν σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Και αυτό ακριβώς έγινε», ανέφερε.

Η διάσωση

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιβίωση του 15χρονου εξαιρετικά σπάνια. Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση του σκάφους το βράδυ της Κυριακής, όμως οι έρευνες ξεκίνησαν το επόμενο πρωί λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Ο υποπλοίαρχος Τζόναθαν Ρες δήλωσε ότι η περίπτωση του Πάρκερ αποτελεί «κάτι λιγότερο από θαύμα». «Δεν αναποδογυρίζεις ένα σκάφος και δεν περνάς τη νύχτα ακυβέρνητος. Δεν επιβιώνεις σε ζεστά νερά, πόσο μάλλον σε νερό περίπου 4 βαθμών Κελσίου», ανέφερε.

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Ο 15χρονος μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα και πλέον αναρρώνει, ενώ η οικογένειά του θρηνεί την απώλεια του αδελφού και του ξαδέλφου του.