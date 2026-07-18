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Λόγω της μεγάλης αναμονής για ιατρικό ραντεβού στην περιοχή της, η ασθενής αναζήτησε εξειδικευμένη θεραπεία σε οργανισμό εκτός της πολιτείας της για άμεση έναρξη αγωγής.

Μετά από εξάμηνη χημειοθεραπεία και διπλή μαστεκτομή, οι γιατροί ανακοίνωσαν στη ΜακΚάλαφ τον Μάιο ότι είναι πλέον ελεύθερη από την ασθένεια του καρκίνου.

Το μοντέλο επέστρεψε στην καθημερινότητά της και επιθυμεί πλέον να μοιραστεί την προσωπική της ιστορία για να προσφέρει έμπνευση σε άλλες γυναίκες.

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Η Άλισον ΜακΚάλαφ δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι, κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, μίας καθημερινής και βαρετής ενασχόλησης, θα εντόπιζε έναν όγκο κάτω από τη μασχάλη της. Η ίδια βρισκόταν στην καλύτερη φάση της ζωής της, καθώς είχε επιλεγεί ως μοντέλο για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η συγκλονιστική ιστορία της Άλισον

Η ΜακΚάλαφ, 39 ετών τότε, ήθελε να εξεταστεί άμεσα, αλλά της αρνήθηκε αρχικά η βοήθεια, γιατί δεν είχε κλείσει τα 40 έτη– την ηλικία δηλαδή που η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά στις γυναίκες να ξεκινούν τον τακτικό έλεγχο. Η λίστα αναμονής για ένα ραντεβού ήταν τεράστια και στην Αλάσκα, όπου κατοικούσε, οι επιλογές ήταν ελάχιστες.

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Σχεδόν δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του όγκου, το μοντέλο διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού, τον τριπλά αρνητικό, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% με 15% του συνόλου των κρουσμάτων καρκίνου του μαστού, όπως εξηγεί η Δρ. Έρικα Μάγιερ, διευθύντρια κλινικής έρευνας για τον καρκίνο του μαστού στο Ινστιτούτο Καρκίνου Dana-Farber.

Ο όρος «τριπλά αρνητικός» σημαίνει ότι ο καρκίνος δεν διαθέτει τρεις συγκεκριμένους υποδοχείς: οιστρογόνων, προγεστερόνης και HER2. Η γνώση του αν ένας όγκος είναι θετικός ή αρνητικός σε αυτούς τους υποδοχείς επιτρέπει στους γιατρούς να προσαρμόζουν τις θεραπείες στοχευμένα, αναφέρει η Δρ. Μάγιερ.

Καθώς ο τριπλά αρνητικός όγκος δεν έχει κανέναν από αυτούς τους υποδοχείς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις περισσότερες στοχευμένες θεραπείες. Αντίθετα, οι ασθενείς υποβάλλονται σε παραδοσιακές μεθόδους, όπως η χημειοθεραπεία, οι ακτινοβολίες και το χειρουργείο, ή σε νεότερες προσεγγίσεις, όπως η ανοσοθεραπεία και τα συζευγμένα αντισώματα-φάρμακα (στοχευμένη χημειοθεραπεία).

Η 39χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμα ραντεβού να επισκεφτεί ειδικό. Η αναμονή ήταν τεράστια με αποτέλεσμα η ΜακΚάλαφ και ο σύζυγός της να αναζητήσουν λύσεις εκτός της πολιτείας τους.

Έτσι έμαθε για το City of Hope, έναν οργανισμό έρευνας και θεραπείας του καρκίνου που εδρεύει σε τέσσερις πολιτείες. Η ΜακΚάλαφ επικοινώνησε με το παράρτημα στο Φοίνιξ της Αριζόνα που την εξυπηρέτησε μέσα σε λίγες ώρες!

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«Αν μπορείτε να είστε εδώ μέχρι την επόμενη Τετάρτη, ολόκληρη η ομάδα μας θα σας συναντήσει για ξεκινήσετε αμέσως. Έτσι, δύο μέρες αργότερα, ο σύζυγός μου κι εγώ βρισκόμασταν στο αεροπλάνο».

Η ογκολογική ομάδα του City of Hope συμφώνησε με το θεραπευτικό πλάνο που είχε ήδη σχεδιάσει ο ογκολόγος της στην Αλάσκα. Η διαφορά ήταν ότι όλα της τα ραντεβού θα γίνονταν πλέον σε μία ενιαία εγκατάσταση.

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Αντί για εβδομάδες, χρειάστηκαν μόλις «λίγες ημέρες» για να ξεκινήσει τη θεραπεία της που θα ήταν εξάμηνη. Οι πρώτοι τρεις μήνες κύλησαν με ελάχιστες παρενέργειες, ενώ οι επόμενοι τρεις την κατέβαλαν περισσότερο.

Η ελπίδα για το μέλλον

Η ΜακΚάλαφ ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες τον Μάρτιο. Αυτό από μόνο του, όπως λέει, ήταν «μια μεγάλη νίκη, γιατί δεν καταφέρνουν όλοι να φτάσουν μέχρι το τέλος». Για την πρόληψη τυχόν υποτροπής, οι γιατροί της συνέστησαν διπλή μαστεκτομή, μια επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στα τέλη Απριλίου. Είχε προειδοποιηθεί ότι ίσως χρειαζόταν συμπληρωματικές ακτινοβολίες ή μακροχρόνια λήψη χαπιών χημειοθεραπείας. Ωστόσο, τον Μάιο, ο ογκολόγος της της ανακοίνωσε τα ότι ήταν πλέον καθαρή από καρκίνο!

Στις αρχές Ιουνίου επέστρεψε στην Αλάσκα, προλαβαίνοντας να γιορτάσει τα 12α γενέθλια του γιου της. Σήμερα, η Άλισον ΜακΚάλαφ τονίζει ότι η απόλυτη προτεραιότητά παραμένει ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένειά της. Θα ήθελε να επιστρέψει στο γυμναστήριο και στην πασαρέλα για να διηγηθεί την ιστορία της και να εμπνεύσει.

Πηγή: CBS NEWS

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