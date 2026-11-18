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Συνεχίζονται οι πολιτικές αλλαγές που έφερε στις ΗΠΑ η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, καθώς ο Χακίμ Τζέφρις έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός βουλευτής που λαμβάνει επισήμως το χρίσμα για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Χακίμ Τζέφρις υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων

«Θεωρώ απολύτως σωστό να ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια προσέγγιση», δήλωσε ο Τζέφρις στους δημοσιογράφους, «ώστε να δοθεί σε κάθε μέλος η ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του για το ποιος θεωρεί ότι είναι καταλληλότερος, με βάση το έργο, την εμπειρία και το όραμά του, να μας οδηγήσει μπροστά στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο».

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🚨🇺🇸 BREAKING: Hakeem Jeffries elected Democratic House leader, and is likely to become the first black U.S. House speaker. Jeffries was first elected in 2013, and has served as House Minority Leader in the current Congress. He’ll likely have a House majority of around 83 seats. Writer: Michael — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία τους επέτρεψε να ανακτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν από την ψηφοφορία, ο Τζέφρις είχε επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη του κόμματός του, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών σχετικά με την ηγεσία του.

Ο Τζέφρις βρίσκεται στην ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2023 και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της προεδρίας του σώματος, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Τζόνσον.

Η αλλαγή στην ηγεσία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2027, όταν θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Κογκρέσο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τζέφρις θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους στην Ολομέλεια.