Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic αποκαλύπτει εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδο MAGA σχετικά με τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εξέφρασε ιδιωτικά την αντίθεσή του σε μια τέτοια σύγκρουση, επιλέγοντας ωστόσο να μην αμφισβητήσει δημοσίως τον πατέρα του.

Η σύγκρουση ανέδειξε ρήγμα στο κίνημα ανάμεσα στους υποστηρικτές της απομονωτικής πολιτικής και εκείνους που τάσσονται υπέρ της δυναμικής χρήσης της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Επιπλέον, επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων διατύπωσαν ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδο MAGA για τον πόλεμο στο Ιράν φέρνει στο φως δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού TheAtlantic, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διαφωνεί ιδιωτικά με τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο γιος του Αμερικανού προέδρου εξέφρασε από την αρχή της σύγκρουσης την αντίθεσή του στον πόλεμο, μεταφέροντας μάλιστα τις επιφυλάξεις του και στον πατέρα του. Κατά την άποψή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποφύγουν την εμπλοκή τους σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Advertisement

Advertisement

Παρά τις επιφυλάξεις του, επέλεξε να μην εκφράσει δημόσια τη διαφωνία του, αποφεύγοντας μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον πατέρα του. Πηγή κοντά στον ίδιο ανέφερε ότι κράτησε τις απόψεις του για τον εαυτό του, καθώς δεν επιθυμούσε να τον αμφισβητήσει δημοσίως σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα.

Το περιοδικό σημειώνει επίσης ότι ο Τραμπ Τζούνιορ διατηρούσε στενή σχέση με τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος είχε εκφραστεί κατά της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν.

Ρήγμα στο στρατόπεδο MAGA

Κατά την ανάλυση του The Atlantic, ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ανέδειξε ένα βαθύτερο ρήγμα στους κόλπους του κινήματος MAGA γύρω από το σύνθημα «America First».

Η αντιπαράθεση διαμορφώνεται μεταξύ: ενός εθνικιστικού ρεύματος που θεωρεί ότι οι εξωτερικοί πόλεμοι απομακρύνουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ και ενός δεύτερου ρεύματος που υποστηρίζει πιο δυναμική χρήση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος απέναντι στους αντιπάλους της Ουάσιγκτον.

Για χρόνια ο Τραμπ κατάφερε να ισορροπεί ανάμεσα στις δύο τάσεις, υποσχόμενος ισχυρή αμερικανική αποτροπή χωρίς νέους μεγάλους πολέμους. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν φαίνεται να έχει δυσκολέψει αυτή την εξίσωση.

Επιφυλάξεις και εντός της κυβέρνησης

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι επιφυλάξεις εκφράστηκαν και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Advertisement

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε διατυπώσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια εσωτερικών συζητήσεων πριν από την αμερικανική συμμετοχή στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν,

ενώ ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να αμφισβήτησαν το κατά πόσο οι αεροπορικές επιδρομές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Μειώνεται η στήριξη των Αμερικανών στον πόλεμο

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η δυσαρέσκεια της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν, εντείνοντας την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Advertisement

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center, η οποία διεξήχθη από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ μόλις το 33% εκφράζει την υποστήριξή του.

Η δυσαρέσκεια φαίνεται να ενισχύεται ακόμη και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών. Ειδικότερα, το ποσοστό υποστήριξης μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων που πρόσκεινται στο κόμμα υποχώρησε από το 69% τον Μάρτιο στο 63% τον Οκτώβριο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη φαίνεται να διαδραματίζουν και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων και η αστάθεια στις ενεργειακές αγορές επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά, αυξάνοντας παράλληλα την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Advertisement

Όπως επισημαίνει το The Atlantic, η αντίθεση του Τραμπ Τζούνιορ στον πόλεμο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα προβληματισμού στο συντηρητικό στρατόπεδο. Οι επιφυλάξεις εντείνονται, καθώς πολλοί αμφισβητούν κατά πόσο η κυβέρνηση παραμένει πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αποφυγή νέων στρατιωτικών επεμβάσεων στο εξωτερικό και περιορισμό του οικονομικού κόστους για τους Αμερικανούς πολίτες.

(Με πληροφορίες από TheAtlantic)

Advertisement