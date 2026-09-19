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Παρά τη δημόσια επιμονή του ότι οι πολεμικές επιλογές ήταν απαραίτητες, ο ίδιος δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στις δυσμενείς δημοσκοπήσεις ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει την εμπλοκή του στην προεκλογική εκστρατεία, εγκρίνοντας σημαντικές δαπάνες και προγραμματίζοντας περιοδείες για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Αν και ορισμένοι σύμβουλοι αμφισβητούν αν ο ίδιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, ο Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να εντείνει τις προσπάθειές του μέχρι την ημέρα των εκλογών.

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Την εκτίμηση ότι οι αποφάσεις του για τον πόλεμο με το Ιράν έχουν επιβαρύνει την πολιτική κατάσταση για τους Ρεπουμπλικάνους φέρεται να έχει εκφράσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ιδιωτικές συζητήσεις με συνεργάτες και συμβούλους του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, ο Τραμπ το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις που του παρουσιάζει η ομάδα του, ενώ έχει αυξήσει την εμπλοκή του στην προεκλογική προσπάθεια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

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Δημοσίως, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι εκλογικές εξελίξεις δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του για την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Παράλληλα, επιμένει πως η στρατιωτική επιχείρηση άξιζε το κόστος και ότι εάν είχε ξανά να επιλέξει, θα προχωρούσε στην ίδια απόφαση.

Σε ιδιωτικό επίπεδο, ωστόσο, πηγές που επικαλείται η Washington Post αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει πως ορισμένες επιλογές της κυβέρνησής του έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δυσμενούς πολιτικού περιβάλλοντος για το κόμμα του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια απορρίπτει τις αρνητικές δημοσκοπήσεις και συχνά χαρακτηρίζει «ψεύτικες» τις μετρήσεις που δεν τον ευνοούν, φαίνεται πλέον να ακούει με μεγαλύτερη προσοχή τα στοιχεία που του παρουσιάζουν οι συνεργάτες του.

Άνθρωποι που γνωρίζουν τις πρόσφατες συζητήσεις του αναφέρουν ότι οι σύμβουλοί του έχουν γίνει πιο άμεσοι στις ενημερώσεις τους σχετικά με την κατάσταση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ότι ο πρόεδρος είναι πλέον περισσότερο δεκτικός στις προειδοποιήσεις τους.

«Σίγουρα αισθάνεται ότι ορισμένες από τις αποφάσεις του έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο είναι αντιδημοφιλής και τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε μία από τις πηγές που επικαλείται η Washington Post.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει κάνει κατ’ ιδίαν παρόμοιες αναφορές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναγνωρίζει σε κάποιο βαθμό τη δική του συμβολή στην κατάσταση. Ωστόσο, άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία μαζί του για τις ενδιάμεσες εκλογές απέρριψε την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος έχει αναλάβει ευθύνη. Όπως ανέφερε, ο Τραμπ θεωρεί ότι βασικό πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους είναι το γεγονός ότι ο ίδιος δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο.

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Οικονομική πίεση λόγω του πολέμου

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Τραμπ δήλωνε δημόσια ότι οι πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του. Είχε μάλιστα επικαλεστεί το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα συχνά καταγράφει απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, είχε απορρίψει την άποψη ότι η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση του απέναντι στο Ιράν.

Τον Μάιο, όταν ρωτήθηκε εάν οι οικονομικές δυσκολίες των ψηφοφόρων θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη, απάντησε ότι δεν σκέφτεται τις οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών και ότι σκέφτεται μονάχα ένα πράγμα, να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.

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Δημοσίως, ο πρόεδρος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνησή του. Σε συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα την Τετάρτη, παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές βενζίνης, υποστηρίζοντας όμως ότι το κόστος είναι δικαιολογημένο.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχει διατάξει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύγκρουση με το Ιράν. Παράλληλα, σύμφωνα με τη Washington Post, έχει αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην προσπάθεια περιορισμού των εκλογικών απωλειών των Ρεπουμπλικανών, με στόχο να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του.

Αλλαγή στάσης ενόψει εκλογών

Η αλλαγή στάσης απέναντι στις δημοσκοπήσεις συμπίπτει με την ενίσχυση της προεκλογικής δραστηριότητας του Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει εγκρίνει νέες δαπάνες από τα υπερ-PAC που τον στηρίζουν, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται περίπου στα 140 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει προσωπικές εμφανίσεις για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε 35 αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις σε κρίσιμες πολιτείες. Η ομάδα του έχει ανακοινώσει ότι οι περιοδείες αναμένεται να αυξηθούν τον Οκτώβριο, αν και οι σύμβουλοί του δεν είναι βέβαιοι πόσα από τα προγραμματισμένα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν τελικά.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Washington Post, ο Τραμπ έχει πει στους συνεργάτες του ότι θέλει να «παλέψει σαν τρελός μέχρι την ημέρα των εκλογών».

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρόεδρος συμμετείχε σε εκδήλωση υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλι, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών.

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Η προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ αναμένεται να περιοριστεί προσωρινά την επόμενη εβδομάδα, καθώς τη Δευτέρα και την Τρίτη θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, την Τετάρτη και την Πέμπτη, αναμένεται να υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για κρατική επίσκεψη.

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Πηγή: Washington Post