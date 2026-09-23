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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η δημοσιογραφική κάλυψη του πολέμου στο Ιράν και της κατασκευής νέας αίθουσας χορού θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα, ελέγχοντας την είσοδο των δημοσιογράφων σε προεδρικούς χώρους.

Τα εμπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους, επικαλούμενα τις εγγυήσεις της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον καλείται να αποφασίσει για τη νομιμότητα των περιορισμών, έχοντας στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της προστασίας της ελευθερίας του Τύπου.

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«Πόλεμο» με τα ισχυρά Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς βρίσκεται ένα βήμα από τον αποκλεισμό τους από τους χώρους του Λευκού Οίκου και την ενημέρωση των συντακτών καθώς, όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης, η κάλυψη, από τα εν λόγω μέσα, του πολέμου στο Ιράν και της κατασκευής της αίθουσας χορού ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Όπως αναφέρει το CNN, σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι «η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα», παρά τις διατάξεις της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος που προστατεύουν την ελευθερία του Τύπου.

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Το έγγραφο υποστηρίζει επίσης ότι ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ιδιωτικούς χώρους του Λευκού Οίκου προκειμένου να προστατεύσει πληροφορίες εθνικής ασφάλειας που ενδέχεται να βρίσκονται εντός του κτιρίου – ένα επιχείρημα που συνάδει με άλλες αιφνίδιες αποφάσεις περιορισμού της πρόσβασης και αλλαγές που έχει επιβάλει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η Κυβέρνηση δύναται να ελέγχει την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε περιορισμένους προεδρικούς χώρους, όπως το Οβάλ Γραφείο, ακόμη και για λόγους που σχετίζονται με τις απόψεις που εκφράζουν τα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ο Πρόεδρος έκρινε ότι οι ενάγοντες έχουν προβεί σε σειρά ενεργειών κάλυψης ειδήσεων που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Τέτοιου είδους δημοσιογραφική κάλυψη εγείρει άμεσα ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

Τα έγγραφα κατατέθηκαν ενόψει κατεπείγουσας ακρόασης ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Τίμοθι Κέλι, στην Ουάσιγκτον ενώ CNN, MS NOW και Politico ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν κατά της κυβέρνησης Τραμπ και ζητούν από το δικαστήριο την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο.

Η υπόθεση αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία για τις εγγυήσεις της Πρώτης Τροπολογίας και έχει οδηγήσει σε αναστολή της ζωντανής κάλυψης των δραστηριοτήτων του Τραμπ από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, το National Public Radio (NPR) και φωτορεπόρτερ που ανήκουν στο σώμα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου.

Η διαμάχη δεν όμως μόνο ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και τα ΜΜΕ αλλά και μεταξύ της δικαστικής εξουσίας καθώς απέναντι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ταχθεί το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον που έχει επανειλημμένα αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, όταν οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιχείρησαν να την ανακαλέσουν.

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Αυτό περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της νομολογίας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και των εγγυήσεων για τη δέουσα νομική διαδικασία όσον αφορά τα ειδησεογραφικά μέσα.

Και μέσα σε όλα η περίφημη αίθουσα χωρού

Ενδιαφέρον ωστόσο έχει και το γεγονός ότι ο Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας και η πανάκριβη αίθουθσα χωρού που θέλει να φτιάξει στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου η οποία μάλιστα έχει την ίδια βαρύτητα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Για παράδειγμα, η επιστολή προς το CNN αναφέρεται στο ρεπορτάζ του δικτύου σχετικά με τα σχέδια του Τραμπ για την κατασκευή ενός καταφυγίου «άκρως απορρήτου» κάτω από την αίθουσα χορού της Ανατολικής Πτέρυγας, καθώς και σε διάφορα ρεπορτάζ του δικτύου για τον πόλεμο με το Ιράν.

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Στην επιστολή αναφέρεται ότι το CNN απέτυχε να ανταποκριθεί στις «προσδοκίες» που συνοδεύουν την κατοχή διαπίστευσης Τύπου του Λευκού Οίκου, λόγω «περιστατικών κάλυψης ειδήσεων» που «απειλούσαν την εθνική ασφάλεια ή/και διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες».

Παράλληλα, η επιστολή προς το MS NOW ασκεί κριτική στην κάλυψη του πολέμου με το Ιράν και σε ένα ρεπορτάζ σχετικά με έρευνα για διαρροή πληροφοριών, ενώ το Politico βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω ρεπορτάζ που αφορούσαν το Ιράν, την αίθουσα χορού και τις συζητήσεις για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

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