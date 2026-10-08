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Στα 81 ανέρχονται τα αμερικανικά αεροσκάφη που έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury» εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου.

Το υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε στις 14 Σεπτεμβρίου αναφορά (Lead Inspector General – Lead IG- Report to the United States Congress on Operation Epic Fury) όπου εξετάζονταν οι απώλειες εξοπλισμού που σχετίζονταν με τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν μεταξύ 1ης Απριλίου και 30ής Ιουνίου. Κάποιοι αναλυτές και αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν δημοσιεύσει διάφορες εκτιμήσεις όσον αφορά στο κόστος της αντικατάστασης των απωλειών σε εξοπλισμό, περιλαμβανομένων αεροσκαφών. Τον Σεπτέμβριο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) υπολόγισε το κόστος των απωλειών σε αεροσκάφη μέχρι την 1η Αυγούστου στα 1,9 με 3,3 δισ, δολάρια, ανάλογα με τα σχέδια του Πενταγώνου για την αντικατάστασή τους.

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Η λίστα περιλαμβάνει 81 αεροσκάφη (μεταξύ των οποίων αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη) που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αναφορές σε ΜΜΕ και ανακοινώσεις του Πενταγώνου και της US Central Command (CENTCOM), καθώς και του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου (DOD Inspector General). Ο αριθμός αυτός, υπογραμμίζεται, μπορεί να αναθεωρηθεί, ενώ κάποια από τα αεροσκάφη που υπέστησαν ζημιές έχουν επισκευαστεί και επιστρέψει σε ενεργό υπηρεσία.

Τα αεροσκάφη που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν

12 F-15: 3 καταστράφηκαν από φίλια πυρά πάνω από το Κουβέιτ στις 2 Μαρτίου, 1 χάθηκε πάνω από το Ιράν στις 5 Απριλίου και 8 έχει αναφερθεί πως υπέστησαν ελαφρές ζημιές σε ιρανική επίθεση στην Ιορδανία στις 9-10 Σεπτεμβρίου και επέστρεψαν αργότερα σε υπηρεσία.

1 F-35 Lightning II: Στις 19 Μαρτίου είχε αναφερθεί ότι ένα F-35A υπέστη ζημιές από ιρανικά αντιαεροπορικά πυρά και προσγειώθηκε σε αμερικανική βάση στην περιοχή.

2 Α-10 Thunderbolt II: Στις 6 Απριλίου ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε πως ένα Α-10 επλήγη από εχθρικό πυρ και συνετρίβη. Στις 9-10 Σεπτεμβρίου υπήρξαν δημοσιεύματα πως ένα Α-10 υπέστη σοβαρές ζημιές σε ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία.

7 ιπτάμενα τάνκερ KC-135 Stratotanker: Στις 12 Μαρτίου η CENTCOM ανέφερε ότι δύο ενεπλάκησαν σε ένα περιστατικό, με ένα να συντρίβεται στο Ιράκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα έξι μέλη του πληρώματος, και το δεύτερο να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση. Στις 14 Μαρτίου αναφέρθηκε σε δημοσίευμα ότι ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 5 KC-135 στο έδαφος, σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία.

1 ιπτάμενο ραντάρ E-3 Sentry: Στις 18 Μαρτίου αναφέρθηκε σε δημοσίευμα πως ένα Ε-3 υπέστη ζημιές σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία. Στις 15 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε ότι είχε δεχτεί «απευθείας πλήγμα».

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2 αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων MC-130J Commando II: Στις 5 Απριλίου αναφέρθηκε σε δημοσίευμα πως δύο αεροσκάφη του τύπου, που υποστήριζαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για πιλότο F-15 που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκαν σκοπίμως από τις αμερικανικές δυνάμεις.

1 ελικόπτερο HH-60W Jolly Green II: Στις 6 Απριλίου ο πτέραρχος Κέιν είπε σε συνέντευξη Τύπου πως ένα ελικόπτερο του τύπου υπέστη ζημιές κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον πιλότο του F-15 στο Ιράν.

1 MQ-4C Triton (μη επανδρωμένο): Στις 14 Απριλίου δημοσίευμα που επικαλέστηκε έγγραφο του αμερικανικού ναυτικού ανέφερε πως ένα MQ-44C συνετρίβη σε ατύχημα.

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3 MQ-1 (μη επανδρωμένα πολλαπλών ρόλων): Στις 31 Μαΐου η CENTCOM ανέφερε πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό MQ-1. Στις 17 Σεπτεμβρίου, δημοσίευμα που επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους ανέφερε πως το Ιράν είχε «τις τελευταίες ημέρες» καταρρίψει «τουλάχιστον 2…MQ-1».

45 MQ-9 Reaper (μη επανδρωμένα πολλαπλών ρόλων): Στις 13 Αυγούστου δημοσίευμα που επικαλέστηκε τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν χάσει «τουλάχιστον 45» MQ-9 σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

1 επιθετικό ελικόπτερο A-64 Apache: Στις 14 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε από τον Lead IG πως ένα Apache είχε καταρριφθεί πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

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4 ελαφρά επιθετικά ελικόπτερα AH-6 Little Bird: Στις 14 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε από τον Lead IG ότι αμερικανικές δυνάμεις είχαν οι ίδιες καταστρέψει τέσσερα ΑΗ-6 κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης.

1 ελικόπτερο MH-60 Sea Hawk: Στις 14 Σεπτεμβρίου ο Lead IG ανέφερε ότι ένα MH-60 συνετρίβη στην Αραβική Θάλασσα

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