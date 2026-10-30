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Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, αμφισβήτησε την ψυχική υγεία του δημοσιογράφου και σχολίασε αρνητικά τη φυσική του κατάσταση και την εμφάνισή του.

Το περιστατικό συνέβη μετά την αποβίβαση του Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος, εν μέσω μιας περιόδου αυξανόμενων λεκτικών επιθέσεων του ίδιου προς εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Τραμπ δικαιολόγησε την ακύρωση της επίσκεψής του υποστηρίζοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ σημειώνει ήδη πολύ καλή πορεία στην περιοχή.

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Σε προσωπική επίθεση εναντίον δημοσιογράφου του Reuters, ο οποίος τον ρώτησε για τους λόγους που αποφάσισε να ακυρώσει προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και σχολιάζοντας ακόμη και τη φυσική του κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους μετά την αποβίβασή του από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. «Το γεγονός ότι δεν πηγαίνετε στο Κάνσας έχει να κάνει με το ότι έχετε κουραστεί από τα ταξίδια;», τον ρώτησε ο ανταποκριτής του Reuters, Jacob Bogage.

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Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος απάντησε σε επιθετικό τόνο: «Ω, είσαι άρρωστος που κάνεις αυτή την ερώτηση. Είσαι άρρωστος. Με ποιον είσαι;». «Είμαι από το Reuters, κύριε», απάντησε ο δημοσιογράφος, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεχίζει: «Είσαι άρρωστος τύπος. Το Reuters είναι απαίσιο, παρεμπιπτόντως».

‘You look like hell!’: Trump obliterates Reuters reporter as ‘sick’ and ‘out of shape’ https://t.co/88Brg4zwhe October 29, 2026

Ο Bogage επιχείρησε να εξηγήσει ότι η ερώτησή του είχε ως στόχο να διαπιστώσει εάν ο πρόεδρος είναι καλά στην υγεία του. «Απλώς θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε καλά», του είπε, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ενόχληση στον Τραμπ.

Ο τελευταίος πέρασε τότε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στρέφοντας τα σχόλιά του στη σωματική εμφάνιση και τη φυσική κατάσταση του δημοσιογράφου. «Μπορείτε να το φανταστείτε; Κοιτάξτε αυτόν τον ανόητο, κοιτάξτε αυτόν τον τύπο. Είναι σε άθλια φυσική κατάσταση», δήλωσε, ενώ ο ίδιος εμφανιζόταν εμφανώς ιδρωμένος.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην απόφασή του να μην πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψη στο Κάνσας, σχολίασε ειρωνικά: «Κοιτάξτε πόσο άσχημα… έρχεται σε μένα και λέει: “Κύριε, δεν θα πάτε στο Κάνσας;”. Δεν θα πάω στο Κάνσας επειδή εκείνος τα πηγαίνει πολύ καλά», είπε, αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Ο Τραμπ συνέχισε εξηγώντας ότι την επόμενη ημέρα επρόκειτο να ταξιδέψει στη Φλόριντα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες μετακινήσεις. «Αύριο πηγαίνω στη Φλόριντα. Θα κάνω… αν προκύψει κάτι άλλο… Αλλά εκείνος ρωτάει: “Δεν θα πάτε στο Κάνσας, κύριε; Είστε καλά στην υγεία σας;“. Με ακολουθείς εδώ και δύο εβδομάδες. Νιώθω μια χαρά. Είσαι αηδιαστικός. Φρόντισε να μπεις σε φόρμα, γιατί φαίνεσαι χάλια», κατέληξε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο.

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Νέες επιθέσεις σε δημοσιογράφους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Το νέο επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις λεκτικές επιθέσεις εναντίον εκπροσώπων του Τύπου, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε έρθει σε αντιπαράθεση και με άλλον δημοσιογράφο, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Τότε είχε επιτεθεί λεκτικά στον Άντριου Φάινμπεργκ, δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας The Independent, λέγοντάς του σε έντονο ύφος: «Άκου πώς μιλάς. Ε, δεν δείχνω με το δάχτυλο. Καλύτερα… καλύτερα… Δεν ξέρω ποιος στο διάολο είσαι, αλλά καλό θα ήταν να προσέχεις».

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Η ένταση συνεχίστηκε και αργότερα, όταν ο Τραμπ διέκοψε ξανά τον δημοσιογράφο, φωνάζοντάς του: «Ησυχία. Ησυχία!». Στη συνέχεια, αμφισβήτησε και πάλι την κατάστασή του, ρωτώντας τον: «Τι σου συμβαίνει; Είσαι άρρωστος; Πραγματικά, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».