Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία από αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και δημοσιογραφικές έρευνες φέρνουν στο φως το εύρος των διασυνδέσεων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν με πρόσωπα από τη διεθνή βιομηχανία της μόδας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Επστάιν διατηρούσε επικοινωνία με scouts, ατζέντηδες και στελέχη πρακτορείων μοντέλων σε Ευρώπη και Αμερική, παρότι δεν είχε επίσημη θέση στον χώρο. Σε emails που εξετάστηκαν, εμφανίζονται αναφορές σε νεαρές υποψήφιες από διάφορες χώρες, με ορισμένα μηνύματα να προκαλούν έντονες αντιδράσεις λόγω του τρόπου με τον οποίο περιγράφονταν κοπέλες μικρής ηλικίας.

Advertisement

Advertisement

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σχέση του με ανθρώπους της μόδας φέρεται να βασιζόταν σε ανταλλαγές επαγγελματικών γνωριμιών, οικονομικής βοήθειας και διευκολύνσεων για ταξίδια ή θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ. Παρά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα, οι επαφές αυτές φαίνεται πως συνεχίστηκαν.

Κεντρικό πρόσωπο στο δίκτυο εμφανίζεται ο Γάλλος ατζέντης Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση και πέθανε στη φυλακή το 2022. Ο ίδιος είχε στενή σχέση με τον Επστάιν και συνδέθηκε με το πρακτορείο MC2 Model Management, το οποίο σύμφωνα με καταγγελίες πρώην μοντέλων χρησιμοποιήθηκε ως δίαυλος γνωριμιών.

Πρώην μοντέλα έχουν περιγράψει ότι οδηγήθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου οι υποσχέσεις για καριέρα στη μόδα μετατράπηκαν, όπως καταγγέλλουν, σε εξάρτηση και εκμετάλλευση. Η Σβετλάνα Ποζντχάγεβα, πρώην μοντέλο από τη Ρωσία, έχει αναφέρει ότι ήρθε σε επαφή με τον Επστάιν μέσω ανθρώπων του χώρου και ότι η επαγγελματική βοήθεια που της υποσχέθηκε δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε.

Οι νέες αποκαλύψεις έχουν ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας της μόδας και τα κενά προστασίας που επέτρεψαν, σύμφωνα με καταγγελίες, τη δημιουργία ενός δικτύου γύρω από τον Επστάιν για χρόνια.

Με πληροφορίες από το CNN