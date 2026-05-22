Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνσδορ φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο διευρυμένης έρευνας των βρετανικών αρχών, η οποία πλέον εξετάζει και πιθανές υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, η αρχική έρευνα που αφορούσε παράβαση καθήκοντος έχει επεκταθεί ώστε να διερευνηθεί ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών αδικημάτων, ανάμεσά τους υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και διαφθοράς.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Sky News, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε πιθανά θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνσδορ παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ex-Prince Andrew leaving the UK Police Station today, looking a little distressed🥴 pic.twitter.com/2PT2LQte66 — My moms caregiver (@mymomcare) February 19, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από σειρά μαρτύρων μετά τη σύλληψή του πριν από περίπου τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ. Μετά την ανάκρισή του αφέθηκε ελεύθερος.

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται εδώ και χρόνια στη δίνη του σκανδάλου που συνδέεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υπόθεση που είχε ως συνέπεια να χάσει τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους του.

Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, δημοσιοποιήθηκε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Πίτερ Μάντελσον και τον Έπσταϊν, γεγονός που επανέφερε στο προσκήνιο τη σχέση τους.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνσδορ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση το 2001, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα.