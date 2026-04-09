Σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον θείο του, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του Άντριου.

Σε μια νέα βιογραφία της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, με τίτλο «Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story», ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χάρντμαν ανέφερε ότι ο Γουίλιαμ τηλεφώνησε στον Άντριου τη νύχτα που έχασε τους τίτλους του για να «του εκφράσει τα συλλυπητήριά του».

Το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ο πρώην Δούκας του Γιορκ, 66 ετών, «συγκινήθηκε πολύ» που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, 43 ετών, ήταν «ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους» που επικοινώνησαν μαζί του.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους του αδελφού του τον Οκτώβριο του 2025, καθώς ο Άντριου αντιμετώπιζε νέα κριτική σχετικά με τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Η αυξημένη κριτική ήρθε εν μέσω της δημοσίευσης των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζούφρε και των πρόσφατα αποκαλυφθέντων εγγράφων που ρίχνουν φως στη σχέση του ζευγαριού.

Ο Άντριου συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου και κρατήθηκε υπό κράτηση για 11 ώρες, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος που συνδέεται με καταγγελίες ότι μοιράστηκε αθέμιτα πληροφορίες με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τασσόταν υπέρ μιας πιο σκληρής στάσης απέναντι στον Άντριου σε σύγκριση με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.