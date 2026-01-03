Ένας 39χρονος άνδρας κατηγορείται ότι πέρασε παράνομα 2 φορές στους χώρους του παλατιού του Κένσινγκτον στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται η κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που επικαλείται το People, ο Ντέρεκ Ίγκαν κατηγορείται για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο και παραβίαση όρων εγγύησης.

Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν την Κυριακή 21 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, όταν ο Ίγκαν συνελήφθη ως ύποπτος για παραβίαση προστατευόμενου χώρου στην περιοχή Palace Green, στο Κένσινγκτον. Όπως έγινε γνωστό, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν βρίσκονταν στο παλάτι τις ημέρες εκείνες, καθώς φέρεται να περνούσαν τις διακοπές με τα παιδιά τους στο Άνμερ Χολ, την εξοχική κατοικία της οικογένειας στο κτήμα Σάντριγχαμ.

Πηγή: Reuters

Στο παλάτι του Κένσινγκτον διαμένουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Λίγες ημέρες μετά τα περιστατικά, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ εμφανίστηκαν με τα τρία παιδιά τους στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Νόρφολκ, τηρώντας την καθιερωμένη παράδοση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, ο Ίγκαν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ στις 30 Δεκεμβρίου και παραδέχθηκε τις κατηγορίες. Η επόμενη ακρόαση ορίστηκε για τις 6 Ιανουαρίου και θα διεξαχθεί ερήμην του, λόγω απρεπούς συμπεριφοράς του στο δικαστήριο. Ο δικαστής αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση, εκτιμώντας ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο φυλάκισης.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ο κατηγορούμενος δεν εισήλθε στο κύριο κτίριο του παλατιού και συνελήφθη σε δημόσιο σημείο, αφού εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας. Το Μπάκιγχαμ δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας.

(Με πληροφορίες από People)