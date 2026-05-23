Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραχώρησε μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη στο Heart Breakfast την Παρασκευή 22 Μαΐου, όπου μίλησε για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, αλλά και για την επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα μέσω του προγράμματός της για την πρώιμη παιδική ηλικία.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά για τη σύζυγό του: «Είναι μια απίστευτη μητέρα, μια απίστευτη σύζυγος και, κυριολεκτικά, η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς εκείνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετική». Αναφέρθηκε επίσης στο πρόσφατο ταξίδι της Κέιτ στην Ιταλία, το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη θεραπεία της, σημειώνοντας ότι ένιωσε «πολύ περήφανος» για εκείνη και ότι ανυπομονούσε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως είπε, «ήταν κάτι που περίμενε πολύ καιρό. Ήταν πολύ αφοσιωμένη στην έρευνά της και περνάει πολύ χρόνο διαβάζοντας και προετοιμάζοντας τα πάντα. Είναι πραγματικά επαγγελματίας στον τομέα της πρώιμης παιδικής ηλικίας», προσθέτοντας γελώντας ότι «τα περισσότερα βράδια παλεύω να περάσω από το υπνοδωμάτιο με τόσα χαρτιά που έχει απλωμένα». Παράλληλα τόνισε ότι η ισορροπία είναι σημαντική, καθώς οι επίσημες υποχρεώσεις απαιτούν ενέργεια και σωστή διαχείριση: «Τέτοιου είδους ταξίδια σε εξαντλούν, οπότε πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι ξεκουράζεται και είναι καλά».

Μίλησε επίσης για την καθημερινότητα με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, περιγράφοντας τις πρωινές ετοιμασίες για το σχολείο ως… χαοτικές.

Αστειεύτηκε λέγοντας: «Charlotte, Louis, αν ακούτε, προσπαθήστε να είστε στην ώρα σας το πρωί», ενώ παραδέχτηκε ότι «δεν είναι καθόλου πρωινοί τύποι». Στο τέλος της συνέντευξης αποκάλυψε ότι η οικογένεια ακούει συχνά Τέιλορ Σουίφτ, την οποία η πριγκίπισσα Charlotte θαυμάζει ιδιαίτερα.