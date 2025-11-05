Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε την Τετάρτη (05/11) μπροστά από το εμβληματικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία είχε ποζάρει στο ίδιο σημείο πριν από 33 χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky News, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρίτης ημέρας του πενθήμερου ταξιδιού του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Βραζιλία – την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο, που αποτελεί ένα από τα Επτά Νέα Θαύματα του Κόσμου, παρέμεινε κλειστό για το κοινό, ώστε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους 15 φιναλίστ του φετινού βραβείου Earthshot και να συζητήσει μαζί τους για τις δράσεις και τις φιλοδοξίες τους, με φόντο την περιβαλλοντική αποκατάσταση του πλανήτη.

Αφού ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φωτογραφήθηκε με τους φιναλίστ στα σκαλιά μπροστά από το άγαλμα, περπάτησε μόνος μέχρι το σημείο όπου είχε σταθεί και η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1991. Από την κορυφή του όρους Κορκοβάντο, παρατήρησε αθόρυβα την πανοραμική θέα της πόλης, η οποία απλωνόταν στα πόδια του, εν μέρει καλυμμένη από σύννεφα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη συνέχεια των εκδηλώσεων του Earthshot.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε: «Ο πρίγκιπας απόλαυσε ιδιαίτερα τη γνωριμία με τόσους ανθρώπους από όλο το Ρίο τις τελευταίες ημέρες. Τον συγκίνησε ο αριθμός των ανθρώπων που θυμούνται με αγάπη την επίσκεψη της μητέρας του σε αυτή την όμορφη πόλη».