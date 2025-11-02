Στο νέο τους σπίτι στο Γουίνδσορ, το Forest Lodge, φαίνεται ότι μετακόμισαν επίσημα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο αρχοντικό κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και τώρα προσαρμόζεται στη νέα της καθημερινότητα.

Η απόφαση για τη μετακόμιση είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Αύγουστο, με εκπρόσωπο του παλατιού του Κένσινγκτον να επιβεβαιώνει πως «η οικογένεια της Ουαλίας θα αλλάξει κατοικία αργότερα μέσα στη χρονιά».

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είχαν μεταφέρει τη βάση τους από το Λονδίνο στο Adelaide Cottage πριν από τρία χρόνια, προκειμένου να δοκιμάσουν αν η ζωή στο Γουίνδσορ ταίριαζε στις ανάγκες τους. Τα παιδιά τους φοιτούν στο κοντινό Lambrook School, κάτι που τους επιτρέπει να συνδυάζουν καλύτερα τις βασιλικές τους υποχρεώσεις με την οικογενειακή ζωή.

Exciting news! 😀The Prince and Princess of Wales, along with their three adorable children, have moved into their beautiful forever home, Forest Lodge, leaving Adelaide Cottage behind for this exciting new chapter! pic.twitter.com/j4OhQx4eO0 — British Royaltea (@BritishRoyaltea) November 2, 2025

Η πριγκίπισσα Κέιτ είχε δηλώσει σε δημόσια εμφάνιση ότι προτίμησαν το Γουίνδσορ «για περισσότερο πράσινο χώρο» και για να βρίσκονται πιο κοντά στους γονείς της, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, που συμμετέχουν ενεργά στη ζωή των εγγονιών τους.

Το Forest Lodge, χτισμένο τον 18ο αιώνα, είναι ένα αρχοντικό με οκτώ υπνοδωμάτια, σημαντικά μεγαλύτερο από το προηγούμενο σπίτι τους. Παρόλα αυτά, το ζευγάρι δεν θα έχει προσωπικό που θα διαμένει μέσα, ενώ η νταντά των παιδιών και οι οικιακοί βοηθοί θα ζουν σε κοντινές κατοικίες του κτήματος.

Forest Lodge, Windsor Great Park, new rented home of the Prince and Princess of Wales, moving from 4-bedroom Adelaide Cottage before Christmas, after renovations of 8-bedroom Forest Lodge owned by Crown Estate. Grade II built early C19, expanded early C20.https://t.co/gfrcXOgfnb pic.twitter.com/eUomIvka1B August 17, 2025

Η μετακόμιση σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την οικογένεια, μετά από δύσκολα χρόνια που περιελάμβαναν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και τις διαγνώσεις καρκίνου τόσο του βασιλιά Καρόλου όσο και της ίδιας της Κέιτ, η οποία πλέον βρίσκεται στην ανάρρωση.

Ενισχύθηκαν επίσης τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το σπίτι, περιορίζοντας την πρόσβαση κατοίκων σε τμήμα του Windsor Great Park, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα.

(Με πληροφορίες από People)

