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«Δεν της άρεσε η καθηγήτρια» και προσπάθησε να τη σκοτώσει με μαχαίρι μέσα στην σχολική αίθουσα. Μια 17χρονη μαθήτρια στη Βραζιλία εντοπίστηκε σε βίντεο να ορμά κατά μιας καθηγήτριας της την ώρα που η αίθουσα του σχολείου ήταν άδεια από μαθητές.

Το περιστατικό σε σχολείο στην πόλη Καμετά, στην πολιτεία Παρά όταν η μαθήτρια της 2ης Λυκείου επιτέθηκε στην καθηγήτρια μαθηματικών Μπετανιά ντε Αλμέιντα.

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A third-year high school student from the night shift cowardly pulled a knife on the teacher because she didn't give her a good grade. It happened in Brazil, and the educational crisis is evident. pic.twitter.com/zV3dcSA2TK — John F. Kennedy Jr Q (@Real_JFK_Jr_) September 14, 2026

Αρχικά το νεαρό κορίτσι βρίσκεται δίπλα στο γραφείο της εκπαιδευτικού και παίζει νευρικά με τα μαλλιά της όταν ξαφνικά βγάζει ένα μαχαίρι και κινείται εναντίον της καθηγήτριας που ευτυχώς αντιλαμβάνεται εγκαίρως ότι η μαθήτρια κρατά μαχαίρι και προσπαθεί να προστατευτεί και να της το αρπάξει από το χέρι. Ακολουθεί πάλη μεταξύ των δύο μέσα στην αίθουσα.

Η 17χρονη επιχειρεί να τη χτυπήσει ενώ η εκπαιδευτικός δίνει μάχη για να την αφοπλίσει. Τελικά, η ντε Αλμέιντα αφού δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το μαχαίρι, τρέχει και προλαβαίνει να βγει από την αίθουσα.

«Δεν μου άρεσε η καθηγήτρια»

Η 17χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας της Παρά, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι επιτέθηκε στην καθηγήτρια επειδή «δεν την συμπαθούσε».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη βαθμολόγηση ενός διαγωνίσματος της μαθήτριας. Συγγενικό πρόσωπο της καθηγήτριας δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο G1 ότι η ντε Αλμέιντα είχε μόλις ολοκληρώσει τη διόρθωση του τεστ όταν δέχθηκε την επίθεση.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Καμετά, όπου της έγιναν ράμματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα δεν είχε προκαλέσει βλάβη σε ζωτικό όργανο, με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.