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Ο συλληφθείς φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι έχει διαπράξει περίπου 80 ανθρωποκτονίες κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Οι διωκτικές αρχές ερευνούν την εμπλοκή του σε σειρά δολοφονιών, καθώς και τις συνθήκες παρουσίας ενός δίχρονου παιδιού κατά τη σύλληψή του.

Ο ισχυρισμός για τον αριθμό των θυμάτων παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ ο άνδρας συνδέεται με πρόσφατες υποθέσεις ανθρωποκτονιών σε συγκεκριμένες περιοχές.

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Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για σειρά ανθρωποκτονιών, προχώρησαν οι αρχές στη Βραζιλία, όταν τον εντόπισαν να προσπαθεί να διαφύγει έχοντας μεταμφιεστεί σε γυναίκα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έχει σκοτώσει περίπου 80 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Τζόρλαν Άλβες ντα Σίλβα συνελήφθη στην πολιτεία Παραΐμπα, στη βορειοανατολική Βραζιλία. Κατά τη σύλληψή του φορούσε ριγέ φόρεμα, μαύρη μακριά περούκα, γυναικεία σανδάλια και σκούρα γυαλιά, ενώ είχε βάψει και τα νύχια του.

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Σε βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση, οι αστυνομικοί φαίνονται να του βγάζουν την περούκα, αποκαλύπτοντας τα κοντά μαλλιά του. Ο 33χρονος, μάλιστα, εμφανίζεται να χαμογελά την ώρα που συλλαμβάνεται. Μαζί του βρισκόταν και ένα παιδί μόλις δύο ετών, το οποίο κρατούσε στην αγκαλιά του. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μαζί του, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους.

🇧🇷 Paraíba, Brasil | Jorlan Alves da Silva, de 33 años, fue detenido el pasado domingo en el municipio de Mulungu, en el estado de Paraíba, cuando intentaba huir de un cerco policial vestido con ropa femenina, peluca y cargando a un niño de aproximadamente dos años que no era su… pic.twitter.com/wqY1gppaD8 September 16, 2026

Η σύλληψη ήρθε έπειτα από προηγούμενη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι αρχές εντόπισαν και σταμάτησαν όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ο Τζόρλαν και άλλα άτομα. Ένας από τους επιβαίνοντες συνελήφθη, όμως ο 33χρονος κατάφερε να διαφύγει. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο Τζόρλαν ερευνάται για πιθανή εμπλοκή σε σειρά ανθρωποκτονιών, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχει σκοτώσει τουλάχιστον 15 ανθρώπους μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες, ενεργώντας για λογαριασμό εγκληματικών οργανώσεων.

Η φερόμενη ομολογία για 80 δολοφονίες

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 33χρονος φέρεται να έκανε έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό, λέγοντας ότι έχει αφαιρέσει τη ζωή περίπου 80 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ Ντάγκλας Γκαρσία της Πολιτικής Αστυνομίας, ο Τζόρλαν φέρεται επίσης να είπε ότι διέπραξε την πρώτη του δολοφονία σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Ο 33χρονος φέρεται να είχε περάσει συνολικά πέντε έως έξι χρόνια στη φυλακή για άλλα αδικήματα, πριν αποφυλακιστεί στα τέλη Μαΐου του 2026.

Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζουν οι αρχές είναι και η δολοφονία δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την 1η Αυγούστου στο Ρίο Τίντο. Ο ντετέκτιβ Γκαρσία ανέφερε ότι ο 33χρονος υπέδειξε στις αρχές με ακρίβεια το σημείο όπου είχε θαφτεί ένα από τα θύματα.

Η φερόμενη ομολογία για περίπου 80 δολοφονίες παραμένει υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί του επιβεβαιωθούν, ο Τζόρλαν Άλβες ντα Σίλβα θα καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων θυμάτων από κατά συρροή δολοφόνο στην ιστορία της Βραζιλίας.